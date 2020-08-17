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В УДО кажуть, що не стежили за машиною "Схем"

Понеділок, 17 серпня 2020, 13:26
ФОТО: МИХАЙЛО ТКАЧ

Управління державної охорони України заявило, що не стежило за знімальною групою програми "Схеми" і стурбоване підпалом автомобіля журналістів.

Джерело: пост УДО у Facebook

Дослівно: "Військовослужбовці УДО діють виключно у визначених чинним законодавством України межах і не здійснювали жодних заходів із нібито цілеспрямованого спостереження за знімальною групою "Схем"".

Деталі: В УДО заявили, що "повністю відкриті до будь-яких перевірок за цими фактами".

Там також додали, що "глибоко стурбовані" через займання автомобіля знімальної групи "Схем", бо "свобода слова є важливою запорукою розвитку демократичної правової держави".

В УДО висловили впевненість, що "найближчим часом винні будуть знайдені та покарані".

Передісторія:

  • Вночі 17 серпня авто програми "Схеми" підпалили біля будинку водія знімальної групи.
  • Головна редакторка програми "Схеми: корупція в деталях" Наталя Седлецька вважає, що за підпалом машини,  якою користувалися журналісти-розслідувачі, можуть стояти фігуранти розслідувань, та не виключає причетність Андрія Портнова до цього.
  • Президент Володимир Зеленський відреагував на підпал автомобіля журналістів програми "Схеми: корупція в деталях" власними спогадами та запевненням, що за його президентства за критику влади не буде переслідувань чи залякувань.

Українська правда
Теми: УДОЗМІпожежа


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