В УДО кажуть, що не стежили за машиною "Схем"

Управління державної охорони України заявило, що не стежило за знімальною групою програми "Схеми" і стурбоване підпалом автомобіля журналістів.

Джерело: пост УДО у Facebook

Дослівно: "Військовослужбовці УДО діють виключно у визначених чинним законодавством України межах і не здійснювали жодних заходів із нібито цілеспрямованого спостереження за знімальною групою "Схем"".

Деталі: В УДО заявили, що "повністю відкриті до будь-яких перевірок за цими фактами".

Там також додали, що "глибоко стурбовані" через займання автомобіля знімальної групи "Схем", бо "свобода слова є важливою запорукою розвитку демократичної правової держави".

В УДО висловили впевненість, що "найближчим часом винні будуть знайдені та покарані".

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