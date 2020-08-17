В УДО кажуть, що не стежили за машиною "Схем"
Понеділок, 17 серпня 2020, 13:26
Управління державної охорони України заявило, що не стежило за знімальною групою програми "Схеми" і стурбоване підпалом автомобіля журналістів.
Джерело: пост УДО у Facebook
Дослівно: "Військовослужбовці УДО діють виключно у визначених чинним законодавством України межах і не здійснювали жодних заходів із нібито цілеспрямованого спостереження за знімальною групою "Схем"".
Деталі: В УДО заявили, що "повністю відкриті до будь-яких перевірок за цими фактами".
Там також додали, що "глибоко стурбовані" через займання автомобіля знімальної групи "Схем", бо "свобода слова є важливою запорукою розвитку демократичної правової держави".
В УДО висловили впевненість, що "найближчим часом винні будуть знайдені та покарані".
Передісторія:
- Вночі 17 серпня авто програми "Схеми" підпалили біля будинку водія знімальної групи.
- Головна редакторка програми "Схеми: корупція в деталях" Наталя Седлецька вважає, що за підпалом машини, якою користувалися журналісти-розслідувачі, можуть стояти фігуранти розслідувань, та не виключає причетність Андрія Портнова до цього.
- Президент Володимир Зеленський відреагував на підпал автомобіля журналістів програми "Схеми: корупція в деталях" власними спогадами та запевненням, що за його президентства за критику влади не буде переслідувань чи залякувань.
Українська правда