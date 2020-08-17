В УГО говорят, что не следили за машиной "Схем"

Управление государственной охраны Украины заявило, что не следило за съемочной группой программы "Схемы" и обеспокоено поджогом автомобиля журналистов.

Источник: пост УГО в Facebook

Дословно: "Военнослужащие УГО действуют исключительно в определенных действующим законодательством Украины пределах и не совершали никаких мер по якобы целенаправленному наблюдению за съемочной группой "Схем"".

Детали: В УГО заявили, что "полностью открыты к каким-либо проверкам по этим фактам".

Там также добавили, что "глубоко обеспокоены" из-за возгорания автомобиля съемочной группы "Схем", потому что "свобода слова является важным залогом развития демократического правового государства".

В УГО выразили уверенность, что "в ближайшее время виновные будут найдены и наказаны".

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