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В УГО говорят, что не следили за машиной "Схем"

Понедельник, 17 августа 2020, 13:26
ФОТО: МИХАИЛ ТКАЧ

Управление государственной охраны Украины заявило, что не следило за съемочной группой программы "Схемы" и обеспокоено поджогом автомобиля журналистов.

Источник: пост УГО в Facebook

Дословно: "Военнослужащие УГО действуют исключительно в определенных действующим законодательством Украины пределах и не совершали никаких мер по якобы целенаправленному наблюдению за съемочной группой "Схем"".

Детали: В УГО заявили, что "полностью открыты к каким-либо проверкам по этим фактам".

Там также добавили, что "глубоко обеспокоены" из-за возгорания автомобиля съемочной группы "Схем", потому что "свобода слова является важным залогом развития демократического правового государства".

В УГО выразили уверенность, что "в ближайшее время виновные будут найдены и наказаны".

Предыстория: 

  • Ночью 17 августа автомобиль программы "Схемы" подожгли возле дома водителя съемочной группы.
  • Главная редактор программы "Схемы: коррупция в деталях" Наталья Седлецкая считает, что за поджогом машины, которой пользовались журналисты-расследователи, могут стоять фигуранты расследований, и не исключает причастность Андрея Портнова к этому.
  • Президент Владимир Зеленский отреагировал на поджог автомобиля журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях" собственными воспоминаниями и заверением, что при его президентстве за критику власти не будет преследований или запугивания.

Украинская правда
Темы: УГОСМИпожар


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