В УГО говорят, что не следили за машиной "Схем"
Управление государственной охраны Украины заявило, что не следило за съемочной группой программы "Схемы" и обеспокоено поджогом автомобиля журналистов.
Источник: пост УГО в Facebook
Дословно: "Военнослужащие УГО действуют исключительно в определенных действующим законодательством Украины пределах и не совершали никаких мер по якобы целенаправленному наблюдению за съемочной группой "Схем"".
Детали: В УГО заявили, что "полностью открыты к каким-либо проверкам по этим фактам".
Там также добавили, что "глубоко обеспокоены" из-за возгорания автомобиля съемочной группы "Схем", потому что "свобода слова является важным залогом развития демократического правового государства".
В УГО выразили уверенность, что "в ближайшее время виновные будут найдены и наказаны".
Предыстория:
- Ночью 17 августа автомобиль программы "Схемы" подожгли возле дома водителя съемочной группы.
- Главная редактор программы "Схемы: коррупция в деталях" Наталья Седлецкая считает, что за поджогом машины, которой пользовались журналисты-расследователи, могут стоять фигуранты расследований, и не исключает причастность Андрея Портнова к этому.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на поджог автомобиля журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях" собственными воспоминаниями и заверением, что при его президентстве за критику власти не будет преследований или запугивания.