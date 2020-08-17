Суд заочно арестовал экс-министра-беглеца

Суд избрал бывшему министру экологии Николаю Злочевскому меру пресечения в виде ареста, но заочно, поскольку тот в розыске.

Источник: пресс-конференция главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого

Прямая речь: "Буквально перед пресс-конференцией мне доложил прокурор, что суд избрал заочную меру пресечения содержание под стражей нашему этому фигуранту (Злочевскому - УП). Это дополнительная информация к его объявлению в розыск".

Детали: Он выразил уверенность, что это расследование будет завершено в срок, поскольку доказательства собраны должным образом.

Напомним: Национальное антикоррупционное бюро объявило Злочевского в розыск. Его обвиняют по статье "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение".

В начале июля НАБУ сообщило, что Злочевскому объявили подозрение в организации предоставления взятки руководству антикоррупционных органов.

12 июня детективы НАБУ заявили, что задокументировали факт предоставления взятки руководству антикоррупционных органов в 6 миллионов долларов. Позже в САП уточнили, что речь шла о 5 миллионах долларов, а еще 1 миллион нашли в автомобиле налоговика, который был назначен ему как посреднику.