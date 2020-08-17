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Зеленський на закритій нараді обговорив сценарії загострення у Білорусі

Понеділок, 17 серпня 2020, 14:54
Зеленський на закритій нараді обговорив сценарії загострення у Білорусі

Президент України Володимир Зеленський провів закриту нараду з керівниками розвідувальних органів, очільниками силових структур, а також головами низки обласних державних адміністрацій у зв'язку з різким загостренням ситуації в Білорусі.

Джерело: пресслужба президента

Деталі: Зеленський зазначив, що події в Білорусі можуть суттєво вплинути на Україну.

Під час наради було детально проаналізовано як внутрішньополітичну ситуацію в самій Білорусі, так і численні зовнішні чинники, які можуть вплинути на розвиток післявиборчих подій.

Також учасники наради оцінили всі можливі сценарії подальшого розвитку внутрішньополітичного загострення в сусідній країні, включно з різними типами ескалації з огляду на так звані гібридні типи світових конфліктів.

Крім того, був проведений аналіз ризиків безпосередньо для України, які виникають у зв'язку з тим чи іншим розвитком ситуації.

За підсумками зустрічі зроблені відповідні висновки та дані розпорядження, повідомляє пресслужба.

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Передісторія:

  • У Білорусі дев'ятий день тривають масштабні протести по всій країні проти Лукашенка.
  • Працівники найбільшої державної Белтелерадіокомпанії почали страйк.  
  • Опозиційна білоруська кандидатка у президенти Світлана Тихановська заявила, що готова стати на чолі Білорусі замість Олександра Лукашенка, якого Центрвиборчком оголосив знову президентом.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьЗеленський
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