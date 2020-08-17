Зеленский на закрытом совещании обсудил сценарии обострения в Беларуси
Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытое совещание с руководителями разведывательных органов, руководителями силовых структур, а также главами ряда областных государственных администраций в связи с резким обострением ситуации в Беларуси.
Источник: пресс служба президента
Детали: Зеленский отметил, что события в Беларуси могут существенно повлиять на Украину.
Во время совещания была детально проанализирована как внутриполитическая ситуация в самой Беларуси, так и многочисленные внешние факторы, которые могут повлиять на развитие послевыборных событий.
Также участники совещания оценили все возможные сценарии дальнейшего развития внутриполитического обострения в соседней стране, включая различные типы эскалации, учитывая так называемые гибридные типы мировых конфликтов.
Кроме того, был проведен анализ рисков непосредственно для Украины, возникающих в связи с тем или иным развитием ситуации.
По итогам встречи сделаны соответствующие выводы и даны распоряжения, сообщает пресс-служба.
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Предистория:
- В Беларуси девятый день продолжаются масштабные протесты по всей стране против Лукашенко.
- Работники крупнейшей государственной Белтелерадиокомпании начали забастовку.
- Оппозиционная белорусская кандидатка в президенты Светлана Тихановська заявила, что готова стать во главе Беларуси вместо Александра Лукашенко, которого Центризбирком объявил снова президентом.