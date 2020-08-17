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Зеленский на закрытом совещании обсудил сценарии обострения в Беларуси

Понедельник, 17 августа 2020, 14:54
Зеленский на закрытом совещании обсудил сценарии обострения в Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытое совещание с руководителями разведывательных органов, руководителями силовых структур, а также главами ряда областных государственных администраций в связи с резким обострением ситуации в Беларуси.

Источник: пресс служба президента

Детали: Зеленский отметил, что события в Беларуси могут существенно повлиять на Украину.

Во время совещания была детально проанализирована как внутриполитическая ситуация в самой Беларуси, так и многочисленные внешние факторы, которые могут повлиять на развитие послевыборных событий.

Также участники совещания оценили все возможные сценарии дальнейшего развития внутриполитического обострения в соседней стране, включая различные типы эскалации, учитывая так называемые гибридные типы мировых конфликтов.

Кроме того, был проведен анализ рисков непосредственно для Украины, возникающих в связи с тем или иным развитием ситуации.

По итогам встречи сделаны соответствующие выводы и даны распоряжения, сообщает пресс-служба.

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Предистория:

  • В Беларуси девятый день продолжаются масштабные протесты по всей стране против Лукашенко.
  • Работники крупнейшей государственной Белтелерадиокомпании начали забастовку.
  • Оппозиционная белорусская кандидатка в президенты Светлана Тихановська заявила, что готова стать во главе Беларуси вместо Александра Лукашенко, которого Центризбирком объявил снова президентом.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьЗеленский
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