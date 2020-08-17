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Автівка "Схем" спалахнула не сама по собі - звіт

Понеділок, 17 серпня 2020, 15:56

У звіті Державної служби надзвичайних ситуацій вказується, що причиною займання автівки журналістської програми "Схеми", яке сталося у ніч на 17 серпня в Броварах, не могли бути коротке замикання чи необережність з вогнем.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на текст звіту

Деталі: Згідно зі звітом, мало місце "занесення стороннього джерела запалювання". Відповідно до звіту експерта, пожежа виникла безпосередньо в районі переднього лівого крила й розповсюдилась на моторний відсік авто – до такого висновку він прийшов провівши огляд автомобіля та місця пожежі.

Дослівно: "Оскільки енергетична мережа автомобіля не проходить в місці, де виникло горіння, власник залишив автомобіль замкненим – то такі можливі причини виникнення пожежі як, коротке замкнення електричної мережі та необережне поводження з вогнем, не розглядаються.

Беручи до уваги свідчення очевидців, які стверджують, що бачили початок горіння, а перед тим чули гучний звук, схожий на вибух, можемо припустити, що пожежа виникла внаслідок занесення стороннього джерела запалювання".

Передісторія:

  • Вночі 17 серпня авто програми "Схеми" підпалили біля будинку водія знімальної групи.
  • Головна редакторка програми "Схеми: корупція в деталях" Наталя Седлецька вважає, що за підпалом машини,  якою користувалися журналісти-розслідувачі, можуть стояти фігуранти розслідувань, та не виключає причетність Андрія Портнова до цього.
  • Президент Володимир Зеленський відреагував власними спогадами та запевненням, що за його президентства за критику влади не буде переслідувань чи залякувань.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗМІпрезидент
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