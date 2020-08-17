Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Автівка "Схем" спалахнула не сама по собі - звіт

Понеділок, 17 серпня 2020, 15:56

У звіті Державної служби надзвичайних ситуацій вказується, що причиною займання автівки журналістської програми "Схеми", яке сталося у ніч на 17 серпня в Броварах, не могли бути коротке замикання чи необережність з вогнем.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на текст звіту

Деталі: Згідно зі звітом, мало місце "занесення стороннього джерела запалювання". Відповідно до звіту експерта, пожежа виникла безпосередньо в районі переднього лівого крила й розповсюдилась на моторний відсік авто – до такого висновку він прийшов провівши огляд автомобіля та місця пожежі.

Дослівно: "Оскільки енергетична мережа автомобіля не проходить в місці, де виникло горіння, власник залишив автомобіль замкненим – то такі можливі причини виникнення пожежі як, коротке замкнення електричної мережі та необережне поводження з вогнем, не розглядаються.

Беручи до уваги свідчення очевидців, які стверджують, що бачили початок горіння, а перед тим чули гучний звук, схожий на вибух, можемо припустити, що пожежа виникла внаслідок занесення стороннього джерела запалювання".

Передісторія:

  • Вночі 17 серпня авто програми "Схеми" підпалили біля будинку водія знімальної групи.
  • Головна редакторка програми "Схеми: корупція в деталях" Наталя Седлецька вважає, що за підпалом машини,  якою користувалися журналісти-розслідувачі, можуть стояти фігуранти розслідувань, та не виключає причетність Андрія Портнова до цього.
  • Президент Володимир Зеленський відреагував власними спогадами та запевненням, що за його президентства за критику влади не буде переслідувань чи залякувань.

Теми: ЗМІпрезидент


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський на закритій нараді обговорив сценарії загострення у Білорусі

Президент Німеччини звернувся до Лукашенка

Зеленський присвоїв загиблому Кузьмі Скрябіну звання Героя України

доповнено, відеоЛукашенко готовий ділитися повноваженнями: "Але не під тиском і не через вулицю"

Литва: Російська військова "допомога" Білорусі означатиме вторгнення

відеоЛукашенко: "Поки ви мене не вб'єте, інших виборів не буде"

Усі новини...
ЗМІ
Світові бренди прибрали свою рекламу з білоруського державного ТБ – ЗМІ
В УДО кажуть, що не стежили за машиною "Схем"
Зеленський про підпал авто "Схем": Колись таке зробили з моєю машиною
Останні новини
16:03
Світові бренди прибрали свою рекламу з білоруського державного ТБ – ЗМІ
15:56
Автівка "Схем" спалахнула не сама по собі - звіт
15:45
Двоє працівників МЗС Білорусі підтримали протести, попри погрозу звільненням
15:45
"Доступні кредити 5-7-9%": За минулий тиждень банки видали 207 кредитів
15:38
Усі шахти "Беларуськалію" припинили роботу, вимагаючи відставки Лукашенка
15:21
Голова НБУ: Підвищення мінімалки до 5 тисяч не позначиться на рівні інфляції
15:21
У Європарламенті не вважають Лукашенка переобраним президентом Білорусі
15:17
НАЗК викликало для пояснень нардепа Герегу і чиновника з Офісу генпрокурора
15:11
54.4°C: науковці припускають, що на Землі зафіксовано найвищу температуру
15:10
Шевченко вважає, що держбанкам вже не потрібне агентство проблемних активів
Усі новини...