Автівка "Схем" спалахнула не сама по собі - звіт

У звіті Державної служби надзвичайних ситуацій вказується, що причиною займання автівки журналістської програми "Схеми", яке сталося у ніч на 17 серпня в Броварах, не могли бути коротке замикання чи необережність з вогнем.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на текст звіту

Деталі: Згідно зі звітом, мало місце "занесення стороннього джерела запалювання". Відповідно до звіту експерта, пожежа виникла безпосередньо в районі переднього лівого крила й розповсюдилась на моторний відсік авто – до такого висновку він прийшов провівши огляд автомобіля та місця пожежі.

Дослівно: "Оскільки енергетична мережа автомобіля не проходить в місці, де виникло горіння, власник залишив автомобіль замкненим – то такі можливі причини виникнення пожежі як, коротке замкнення електричної мережі та необережне поводження з вогнем, не розглядаються.

Беручи до уваги свідчення очевидців, які стверджують, що бачили початок горіння, а перед тим чули гучний звук, схожий на вибух, можемо припустити, що пожежа виникла внаслідок занесення стороннього джерела запалювання".

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