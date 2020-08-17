Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Автомобиль "Схем" вспыхнул не сам по себе - отчет

Понедельник, 17 августа 2020, 15:56

В отчете Государственной службы чрезвычайных ситуаций указывается, что причиной возгорания автомобиля журналистской программы "Схемы", которое произошло в ночь на 17 августа в Броварах, не могли быть короткое замыкание или неосторожность с огнем.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на текст отчета

Детали: Согласно отчету, имело место "занесение постороннего источника зажигания". Согласно отчету эксперта, пожар возник непосредственно в районе переднего левого крыла и распространился на моторный отсек авто - к такому выводу он пришел проведя осмотр автомобиля и места пожара.

Дословно: "Поскольку энергетическая сеть автомобиля не проходит в месте, где возникло горение, владелец оставил автомобиль замкнутым - то следующие возможные причины возникновения пожара как, короткое замыкание электрической сети и неосторожное обращение с огнем, не рассматриваются.

Принимая во внимание свидетельства очевидцев, которые утверждают, что видели начало горения, а перед тем слышали громкий звук, похожий на взрыв, можем предположить, что пожар возник в результате занесения постороннего источника зажигания".

Предыстория:

  • Ночью 17 августа автомобиль программы "Схемы" подожгли возле дома водителя съемочной группы.
  • Главная редактор программы "Схемы: коррупция в деталях" Наталья Седлецкая считает, что за поджогом машины, которой пользовались журналисты-расследователи, могут стоять фигуранты расследований, и не исключает причастность Андрея Портнова к этому.
  • Президент Владимир Зеленский отреагировал на поджог автомобиля собственными воспоминаниями и заверением, что при его президентстве за критику власти не будет преследований или запугивания.

Темы: СМИпрезидент
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
СМИ
СМИ узнали детали нового пакета помощи для Украины от Германии
В Чечне назвали "диверсией" избиение журналистки и адвоката
Сломали пальцы и уничтожили документы: в Чечне жестоко избили журналистку и адвоката
Последние новости
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
Все новости...
Реклама: