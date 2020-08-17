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Автомобиль "Схем" вспыхнул не сам по себе - отчет

Понедельник, 17 августа 2020, 15:56

В отчете Государственной службы чрезвычайных ситуаций указывается, что причиной возгорания автомобиля журналистской программы "Схемы", которое произошло в ночь на 17 августа в Броварах, не могли быть короткое замыкание или неосторожность с огнем.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на текст отчета

Детали: Согласно отчету, имело место "занесение постороннего источника зажигания". Согласно отчету эксперта, пожар возник непосредственно в районе переднего левого крыла и распространился на моторный отсек авто - к такому выводу он пришел проведя осмотр автомобиля и места пожара.

Дословно: "Поскольку энергетическая сеть автомобиля не проходит в месте, где возникло горение, владелец оставил автомобиль замкнутым - то следующие возможные причины возникновения пожара как, короткое замыкание электрической сети и неосторожное обращение с огнем, не рассматриваются.

Принимая во внимание свидетельства очевидцев, которые утверждают, что видели начало горения, а перед тем слышали громкий звук, похожий на взрыв, можем предположить, что пожар возник в результате занесения постороннего источника зажигания".

Предыстория:

  • Ночью 17 августа автомобиль программы "Схемы" подожгли возле дома водителя съемочной группы.
  • Главная редактор программы "Схемы: коррупция в деталях" Наталья Седлецкая считает, что за поджогом машины, которой пользовались журналисты-расследователи, могут стоять фигуранты расследований, и не исключает причастность Андрея Портнова к этому.
  • Президент Владимир Зеленский отреагировал на поджог автомобиля собственными воспоминаниями и заверением, что при его президентстве за критику власти не будет преследований или запугивания.

Темы: СМИпрезидент


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