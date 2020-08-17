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Підпал авто "Схем": Аваков провів зустріч "off the record"

Понеділок, 17 серпня 2020, 18:59
Підпал авто Схем: Аваков провів зустріч off the record

Міністерство внутрішніх справ обіцяє об’єктивне і відкрите для суспільства розслідування підпалу автомобіля програми "Схеми: корупція в деталях - RFERL".

Джерело: тимчасово виконуючий обов’язки речника МВС Ярослав Тракало у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні, за ініціативи міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, відбулася зустріч з головним редактором Київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою. Були присутні голова Національної поліції Ігор Клименко, представники Головного слідчого управління та Департаменту карного розшуку Нацполіції.

Під час зустрічі також обговорили стан розслідування кримінального провадження за фактом виявлення журналістом Схеми: корупція в деталях - RFERL Михайлом Ткачем можливих ознак стеження у його оселі.

Розслідування таких справ буде максимально об’єктивним та відкритим для суспільства".

Деталі: Зазначається, що зустріч пройшла у форматі "off the record". Слідство триває.

Передісторія:

  • Вночі 17 серпня авто програми "Схеми" підпалили біля будинку водія знімальної групи.
  • Головна редакторка програми "Схеми: корупція в деталях" Наталя Седлецька вважає, що за підпалом машини,  якою користувалися журналісти-розслідувачі, можуть стояти фігуранти розслідувань, та не виключає причетність до цього ексзаступника глави адміністрації президента Януковича  Андрія Портнова.
  • Управління державної охорони України заявило, що не стежило за знімальною групою програми "Схеми" і стурбоване підпалом автомобіля журналістів.
  • Останні розслідування Михайла Ткача у "Схемах" були про порушення ПДР першими особами держави, переїзд Зеленського на державну дачу, обхід карантину нардепами та бізнесменами, відпустку президента в Омані та "плівки Єрмака".

Українська правда

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