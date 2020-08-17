Підпал авто "Схем": Аваков провів зустріч "off the record"

Міністерство внутрішніх справ обіцяє об’єктивне і відкрите для суспільства розслідування підпалу автомобіля програми "Схеми: корупція в деталях - RFERL".

Джерело: тимчасово виконуючий обов’язки речника МВС Ярослав Тракало у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні, за ініціативи міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, відбулася зустріч з головним редактором Київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою. Були присутні голова Національної поліції Ігор Клименко, представники Головного слідчого управління та Департаменту карного розшуку Нацполіції.

Під час зустрічі також обговорили стан розслідування кримінального провадження за фактом виявлення журналістом Схеми: корупція в деталях - RFERL Михайлом Ткачем можливих ознак стеження у його оселі.

Розслідування таких справ буде максимально об’єктивним та відкритим для суспільства".

Деталі: Зазначається, що зустріч пройшла у форматі "off the record". Слідство триває.