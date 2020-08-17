Поджог авто "Схем": Аваков провел встречу "off the record"

Министерство внутренних дел обещает объективное и открытое для общества расследование поджога автомобиля программы "Схемы: коррупция в деталях - RFERL".

Источник: временно исполняющий обязанности спикера МВД Ярослав Тракало в Facebook

Прямая речь: "Сегодня, по инициативе министра внутренних дел Арсена Авакова, состоялась встреча с главным редактором Киевского бюро Радио Свобода Инной Кузнецовой. Присутствовали председатель Национальной полиции Игорь Клименко, представители Главного следственного управления и Департамента уголовного розыска Нацполиции.

Во время встречи также обсудили состояние расследования уголовного производства по факту обнаружения журналистом Схемы: коррупция в деталях - RFERL Михаилом Ткачем возможных признаков слежки в его доме.

Расследование таких дел будет максимально объективным и открытым для общества".

Детали: Отмечается, что встреча прошла в формате "off the record". Следствие продолжается.