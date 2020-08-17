Поджог авто "Схем": Аваков провел встречу "off the record"
Министерство внутренних дел обещает объективное и открытое для общества расследование поджога автомобиля программы "Схемы: коррупция в деталях - RFERL".
Источник: временно исполняющий обязанности спикера МВД Ярослав Тракало в Facebook
Прямая речь: "Сегодня, по инициативе министра внутренних дел Арсена Авакова, состоялась встреча с главным редактором Киевского бюро Радио Свобода Инной Кузнецовой. Присутствовали председатель Национальной полиции Игорь Клименко, представители Главного следственного управления и Департамента уголовного розыска Нацполиции.
Во время встречи также обсудили состояние расследования уголовного производства по факту обнаружения журналистом Схемы: коррупция в деталях - RFERL Михаилом Ткачем возможных признаков слежки в его доме.
Расследование таких дел будет максимально объективным и открытым для общества".
Детали: Отмечается, что встреча прошла в формате "off the record". Следствие продолжается.
Предыстория:
- Ночью 17 августа автомобиль программы "Схемы" подожгли возле дома водителя съемочной группы.
- Главная редактор программы "Схемы: коррупция в деталях" Наталья Седлецкая считает, что за поджогом машины, которой пользовались журналисты-расследователи, могут стоять фигуранты расследований, и не исключает причастность к этому экс-замглавы администрации президента Януковича Андрея Портнова .
- Последние расследования Михаила Ткача в "Схемах" были о нарушении ПДД первыми лицами государства, переезде Зеленского на государственную дачу, обходе карантина нардепами и бизнесменами, отпуске президента в Омане и "пленках Ермака".