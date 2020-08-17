Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Поджог авто "Схем": Аваков провел встречу "off the record"

Понедельник, 17 августа 2020, 18:59

Министерство внутренних дел обещает объективное и открытое для общества расследование поджога автомобиля программы "Схемы: коррупция в деталях - RFERL".

Источник: временно исполняющий обязанности спикера МВД Ярослав Тракало в Facebook

Прямая речь: "Сегодня, по инициативе министра внутренних дел Арсена Авакова, состоялась встреча с главным редактором Киевского бюро Радио Свобода Инной Кузнецовой. Присутствовали председатель Национальной полиции Игорь Клименко, представители Главного следственного управления и Департамента уголовного розыска Нацполиции.

Во время встречи также обсудили состояние расследования уголовного производства по факту обнаружения журналистом Схемы: коррупция в деталях - RFERL Михаилом Ткачем возможных признаков слежки в его доме.

Расследование таких дел будет максимально объективным и открытым для общества".

Детали: Отмечается, что встреча прошла в формате "off the record". Следствие продолжается.

Украинская правда


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоПоджог авто "Схем": Аваков провел встречу "off the record"

Не менее пяти человек погибли на протестах в Беларуси – отчет правозащитников

Правительство ограничит допуск хасидов в Умань на праздник Рош ха-Шана

Украина вызвала посла в Беларуси в Киев в знак протеста

фото, обновленоОстанавливался металлургический гигант Беларуси – СМИ

видеоЛукашенко подошел к митингующим и пригрозил им "жестоким" ответом

Все новости...
Последние новости
20:07
Трамп заявил, что США внимательно следят за "ужасной" ситуацией в Беларуси
20:01
Новый владелец стадиона "Черноморец" рассказал, как планирует развивать объект
19:46
СБУ задержала експолицейського, которого подозревает в организации поджога автомобиля "Схем"
19:22
Судьба около 70 белорусов, пропавших в дни протестов, до сих пор неизвестна - СМИ
18:59
фотоПоджог авто "Схем": Аваков провел встречу "off the record"
18:44
Гривня продолжает укрепляться
18:42
Ryanair сократит осенние рейсы на 20% из-за изменений в карантинных ограничениях
18:27
Штаб Тихановськои призвал нанести Лукашенко "экономический ущерб"
18:23
На Донбассе тихо, но враг обустроил новую позицию
17:59
Не менее пяти человек погибли на протестах в Беларуси – отчет правозащитников
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!