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Через ріст числа хворих на COVID-19 Буковині загрожує повернення до жорсткого карантину 

Вівторок, 18 серпня 2020, 00:18

Станом на вечір 17 серпня коронавірус виявили ще у 172 буковинців. 

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Пряма мова: "Якщо ми хочемо, щоби діти ходили в садочок, а школи працювали, то мусимо взяти під контроль наростання хвилі COVID-19.

Якщо не зуміємо зробити цього – повернемося до жорстких карантинних обмежень. Бо життя і здоров’я людей є пріоритетом у шкалі цінностей держави".

Деталі: Обласна лабораторія опрацювала 476 зразків. 

Одужали цього дня майже втричі менше людей – 63 особи. Таким чином з початку пандемії у Чернівецькій області діагностували 7954 випадків захворювання на коронавірус. За цей час вилікувались 5607 хворих. 

Що передувало: 16 серпня у Чернівецькій області коронавірусну хворобу виявили у 165 буковинців. Днем раніше, 15 серпня, в області виявили 183 хворих на коронавірус, 14 серпня – 170, 13 серпня – 154. 

Нагадаємо: 

За добу 16 серпня в Україні було зафіксовано 1 464 нових хворих на COVID-19 помер 21 хворий, одужали 342 пацієнти.

Українська правда
Теми: коронавірусЧернівецька область


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