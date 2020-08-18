Из-за роста числа больных COVID-19 Буковине грозит возвращение к жесткому карантину

По состоянию на вечер 17 августа коронавирус обнаружили еще в 172 буковинцев.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Прямая речь: "Если мы хотим, чтобы дети ходили в садик, а школы работали, то должны взять под контроль нарастание волны COVID-19.

Если не сумеем сделать этого – вернемся к жесткому карантину. Потому что жизнь и здоровье людей является приоритетом в шкале ценностей государства".

Детали: Областная лаборатория обработала 476 образцов.

Выздоровели в этот день почти втрое меньше людей – 63 человека. Таким образом с начала пандемии в Черновицкой области диагностировали 7954 случаев заболевания коронавирусом. За это время вылечились 5607 больных.

Что предшествовало: 16 августа в Черновицкой области коронавирусную болезнь обнаружили в 165 буковинцев. Днем ранее, 15 августа, в области обнаружили 183 больных коронавирусом, 14 августа – 170, 13 августа – 154.

Напомним: