Тисячі людей вимагали звільнення затриманих під СІЗО у Мінську

Протестувальники прийшли до слідчого ізолятора на вулиці Окрестіна у Мінську, де вимагали звільнення затриманих учасників мітингів та скандували "Свободу".

Джерело: Белсат, Радіо Свобода, TUT.BY

Деталі: Повідомляється, що спочатку люди стояли мовчки, після ж почали кричати "Свободу". Кореспонденти з місця подій назвали акцію "добровільною облогою": учасники вишикувались рядами під стінами СІЗО, щоб нікого не пропустити.

Водночас, волонтери просять протестувальників вести себе спокійно, бо "затриманим буде ще гірше".

Пізніше до ізолятору приїхала довірена особа учасниці президентських виборів Світлани Тихановської – Ольга Ковалькова. В СІЗО їй відповіли, що політичних в’язнів у них немає. Ковалькова закликала протестувальників прийти зранку на це ж місце. Наразі учасники акції почали розходитись.

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