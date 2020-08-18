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Тисячі людей вимагали звільнення затриманих під СІЗО у Мінську

Вівторок, 18 серпня 2020, 00:53
Фото: Euroradio

Протестувальники прийшли до слідчого ізолятора на вулиці Окрестіна у Мінську, де вимагали звільнення затриманих учасників мітингів та скандували "Свободу".

Джерело: Белсат, Радіо Свобода, TUT.BY

Деталі: Повідомляється, що спочатку люди стояли мовчки, після ж почали кричати "Свободу". Кореспонденти з місця подій назвали акцію "добровільною облогою": учасники вишикувались рядами під стінами СІЗО, щоб нікого не пропустити. 

Водночас, волонтери просять протестувальників вести себе спокійно, бо "затриманим буде ще гірше". 

 

Пізніше до ізолятору приїхала довірена особа учасниці президентських виборів Світлани Тихановської – Ольга Ковалькова. В СІЗО їй відповіли, що політичних в’язнів у них немає. Ковалькова закликала протестувальників прийти зранку на це ж місце. Наразі учасники акції почали розходитись.  

 

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Нагадаємо:

  • Близько 70 осіб, які перестали виходити на зв’язок з рідними у дні масових протестів в Білорусі, досі вважаються зниклими. Майже всі у списку - чоловіки. 
  • Ще 14 серпня міністерство внутрішніх справ Білорусі заявило, що додому відпущено понад 2 тисячі затриманих учасників акцій протесту. Раніше повідомлялось про майже 7 тисяч затриманих під час протестів. 

Ольга Гетьманець, УП
Теми: Білорусьмітингиполітв'язні


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