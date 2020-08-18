Тысячи людей требовали освобождения задержанных под СИЗО в Минске

Протестующие пришли под следственный изолятор на улице Окрестина в Минске, где требовали освобождения задержанных участников митингов и скандировали "Свободу".

Источник: Белсат, Радио Свобода, TUT.BY

Детали: Сообщается, что сначала люди стояли молча, после же начали кричать "Свободу". Корреспонденты с места событий назвали акцию "добровольной осадой": участники выстроились рядами под стенами СИЗО, чтобы никого не пропустить.

В то же время, волонтеры просили протестующих вести себя спокойно, потому что "задержанным будет еще хуже".

Позже в изолятор приехала доверенное лицо участницы президентских выборов Светланы Тихоновской – Ольга Ковалькова. В СИЗО ей ответили, что политических заключенных у них нет. Ковалькова призвала протестующих прийти утром на это же место. Теперь участники акции начали расходиться.

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Напомним: