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Тысячи людей требовали освобождения задержанных под СИЗО в Минске

Вторник, 18 августа 2020, 00:53
Фото: Euroradio

Протестующие пришли под следственный изолятор на улице Окрестина в Минске, где требовали освобождения задержанных участников митингов и скандировали "Свободу".

Источник: Белсат, Радио Свобода, TUT.BY

Детали: Сообщается, что сначала люди стояли молча, после же начали кричать "Свободу". Корреспонденты с места событий назвали акцию "добровольной осадой": участники выстроились рядами под стенами СИЗО, чтобы никого не пропустить.

 

В то же время, волонтеры просили протестующих вести себя спокойно, потому что "задержанным будет еще хуже".

Позже в изолятор приехала доверенное лицо участницы президентских выборов Светланы Тихоновской – Ольга Ковалькова. В СИЗО ей ответили, что политических заключенных у них нет. Ковалькова призвала протестующих прийти утром на это же место. Теперь участники акции начали расходиться.

 

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Напомним: 

  • Около 70 человек, которые перестали выходить на связь с родными в дни массовых протестов в Беларуси, до сих пор считаются пропавшими. Почти все в списке - мужчины.
  • Еще 14 августа министерство внутренних дел Беларуси заявило, что домой отпущены более 2 тысяч задержанных участников акций протеста. Ранее сообщалось о почти 7 тысячах задержанных.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Беларусьмитингиполитзаключенные


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