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Влада заперечує смерть п’яти протестувальників у Білорусі

Вівторок, 18 серпня 2020, 01:34
Фото: Наша Ніва

Слідчий комітет Білорусі заперечує інформацію про загибель п’яти учасників акції. 

Джерело: коментар представника СК Сергія Кабаковича агентству "БелаПАН"

Деталі: В СК стверджують, що наразі зареєстровані дві смерті. Одна людина загинула у Мінську, інші – в Гомелі. "У обох випадках розбираються слідчі", – запевняють в СК. 

Мова йде про загибель 34-річного Олександра Тарайковського та 25-річного Олександра Вихора. Кабакович також додав, що по смерті Вихора призначено ряд експертиз. 

Інформацію ж правозахисників про інші смерті СК просить передати до відповідних органів для розслідування. 

Що передувало: Відповідно до звіту правозахисного громадського об'єднання "Зьвяно", щонайменше п’ятеро людей загинули та семеро госпіталізовані у критичному стані після протестів у Білорусі.

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Передісторія:

  • В Білорусі дев'ятий день тривають масштабні протести по всій країні проти Лукашенка.
  • Опозиційна білоруська кандидатка у президенти Світлана Тихановська заявила, що готова стати на чолі Білорусі замість Олександра Лукашенка, якого Центрвиборчком оголосив знову президентом.

Українська правда
Теми: Білорусьмітинги


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