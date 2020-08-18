Влада заперечує смерть п’яти протестувальників у Білорусі
Слідчий комітет Білорусі заперечує інформацію про загибель п’яти учасників акції.
Джерело: коментар представника СК Сергія Кабаковича агентству "БелаПАН"
Деталі: В СК стверджують, що наразі зареєстровані дві смерті. Одна людина загинула у Мінську, інші – в Гомелі. "У обох випадках розбираються слідчі", – запевняють в СК.
Мова йде про загибель 34-річного Олександра Тарайковського та 25-річного Олександра Вихора. Кабакович також додав, що по смерті Вихора призначено ряд експертиз.
Інформацію ж правозахисників про інші смерті СК просить передати до відповідних органів для розслідування.
Що передувало: Відповідно до звіту правозахисного громадського об'єднання "Зьвяно", щонайменше п’ятеро людей загинули та семеро госпіталізовані у критичному стані після протестів у Білорусі.
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