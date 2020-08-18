Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Власти отрицают смерть пяти протестующих в Беларуси

Вторник, 18 августа 2020, 01:34
Власти отрицают смерть пяти протестующих в Беларуси
Фото: Наша Нива

Следственный комитет Беларуси опровергает информацию о гибели пяти участников акции.

Источник: комментарий представителя СК Сергея Кабаковича агентству "БелаПАН"

Детали: В СК утверждают, что на данный момент зарегистрированы две смерти. Один человек погиб в Минске, второй – в Гомеле. "В обоих случаях разбираются следователи", – уверяют в СК.

Речь идет о гибели 34-летнего Александра Тарайковского и 25-летнего Александра Вихоря. Кабакович также добавил, что по смерти Вихоря назначен ряд экспертиз.

Информацию же правозащитников о других смертях СК передать в соответствующие органы для расследования.

Что предшествовало: Согласно отчету правозащитного общественного объединения "Зьвяно", по меньшей мере пять человек погибли и семеро госпитализированы в критическом состоянии после протестов в Беларуси.

Читайте также: Цена молчания: почему Украина должна объявить о непризнании выборов в Беларуси

"Не хочу жить в большой тюрьме". Протесты в Беларуси глазами участников

Майдан для Лукашенко: как выборы 2020 разбудили Беларусь и на что стоит обращать внимание Украине

Предистория:

  • В Беларуси девятый день продолжаются масштабные протесты по всей стране против Лукашенко.
  • Оппозиционная белорусская кандидатка в президенты Светлана Тихановская заявила, что готова стать во главе Беларуси вместо Александра Лукашенко, которого Центризбирком объявил снова президентом.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусьмитинги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Беларусь
Президент уверен, что "вагнеровцы" не нападут из Беларуси
Зеленский провел совещание в Замке Любарта: обсуждали северную границу
Российских и белорусских спортсменов допустили к Азиатским играм-2023
Последние новости
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
Все новости...
Реклама: