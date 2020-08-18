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Власти отрицают смерть пяти протестующих в Беларуси

Вторник, 18 августа 2020, 01:34
Фото: Наша Нива

Следственный комитет Беларуси опровергает информацию о гибели пяти участников акции.

Источник: комментарий представителя СК Сергея Кабаковича агентству "БелаПАН"

Детали: В СК утверждают, что на данный момент зарегистрированы две смерти. Один человек погиб в Минске, второй – в Гомеле. "В обоих случаях разбираются следователи", – уверяют в СК.

Речь идет о гибели 34-летнего Александра Тарайковского и 25-летнего Александра Вихоря. Кабакович также добавил, что по смерти Вихоря назначен ряд экспертиз.

Информацию же правозащитников о других смертях СК передать в соответствующие органы для расследования.

Что предшествовало: Согласно отчету правозащитного общественного объединения "Зьвяно", по меньшей мере пять человек погибли и семеро госпитализированы в критическом состоянии после протестов в Беларуси.

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Предистория:

  • В Беларуси девятый день продолжаются масштабные протесты по всей стране против Лукашенко.
  • Оппозиционная белорусская кандидатка в президенты Светлана Тихановская заявила, что готова стать во главе Беларуси вместо Александра Лукашенко, которого Центризбирком объявил снова президентом.

Украинская правда
Темы: Беларусьмитинги


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