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Після антирекорду: на Рівненщині різко зменшилось число нових випадків COVID-19

Вівторок, 18 серпня 2020, 02:30

Станом на вечір 17 серпня у Рівненській області підтвердили 64 випадки захворювання на коронавірус. Минулу добу зареєстрували 142 хворих. 

Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у facebook

Деталі: Коронавірус виявили у 12 мешканців обласного центру та у 14 осіб із Рівненського району. Вік нових хворих від 2 до 82 років. 

"Таким чином в Рівненській області наразі маємо 7828 випадків захворювань на коронавірусну хворобу", – повідомив Коваль. 

Також у понеділок від COVID-19 одужали 47 людей, загалом вилікувались – 5667 хворих. За час пандемії в області від ускладнень хвороби померли 110 осіб. 

"В роботі лабораторій області залишається 375 зразків", – підсумував голова ОДА. 

Що передувало: 16 серпня у Рівненській області коронавірус підтвердили у 142 осіб. Це найбільший показник добової захворюваності в області за час пандемії.

Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: коронавірусРівненська область


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