Після антирекорду: на Рівненщині різко зменшилось число нових випадків COVID-19
Станом на вечір 17 серпня у Рівненській області підтвердили 64 випадки захворювання на коронавірус. Минулу добу зареєстрували 142 хворих.
Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у facebook
Деталі: Коронавірус виявили у 12 мешканців обласного центру та у 14 осіб із Рівненського району. Вік нових хворих від 2 до 82 років.
"Таким чином в Рівненській області наразі маємо 7828 випадків захворювань на коронавірусну хворобу", – повідомив Коваль.
Також у понеділок від COVID-19 одужали 47 людей, загалом вилікувались – 5667 хворих. За час пандемії в області від ускладнень хвороби померли 110 осіб.
"В роботі лабораторій області залишається 375 зразків", – підсумував голова ОДА.
Що передувало: 16 серпня у Рівненській області коронавірус підтвердили у 142 осіб. Це найбільший показник добової захворюваності в області за час пандемії.
Нагадаємо:
- За добу 16 серпня в Україні було зафіксовано 1 464 нових хворих на COVID-19 помер 21 хворий, одужали 342 пацієнти.