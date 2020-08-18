Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Після антирекорду: на Рівненщині різко зменшилось число нових випадків COVID-19

Вівторок, 18 серпня 2020, 02:30
Після антирекорду: на Рівненщині різко зменшилось число нових випадків COVID-19

Станом на вечір 17 серпня у Рівненській області підтвердили 64 випадки захворювання на коронавірус. Минулу добу зареєстрували 142 хворих. 

Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у facebook

Деталі: Коронавірус виявили у 12 мешканців обласного центру та у 14 осіб із Рівненського району. Вік нових хворих від 2 до 82 років. 

"Таким чином в Рівненській області наразі маємо 7828 випадків захворювань на коронавірусну хворобу", – повідомив Коваль. 

Також у понеділок від COVID-19 одужали 47 людей, загалом вилікувались – 5667 хворих. За час пандемії в області від ускладнень хвороби померли 110 осіб. 

"В роботі лабораторій області залишається 375 зразків", – підсумував голова ОДА. 

Що передувало: 16 серпня у Рівненській області коронавірус підтвердили у 142 осіб. Це найбільший показник добової захворюваності в області за час пандемії.

Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: коронавірусРівненська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
Усі новини...
Реклама: