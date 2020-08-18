После антирекорда: на Ровенщине резко уменьшилось число новых случаев COVID-19
По состоянию на вечер 17 августа в Ровенской области подтвердили 64 случая заболевания коронавирусом. Прошедшие сутки зарегистрировали 142 больных.
Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в facebook
Детали: Коронавирус обнаружили у 12 жителей областного центра и у 14 человек из Ровенского района. Возраст новых больных от 2 до 82 лет.
"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 7828 случаев заболеваний коронавирусной болезнью", – сообщил Коваль.
Также в понедельник от COVID-19 выздоровели 47 человек, в общем вылечились – 5667 больных. За время пандемии в области от осложнений болезни умерли 110 человек.
"В работе лабораторий области остается 375 образцов", – подытожил председатель ОГА.
Что предшествовало: 16 августа в Ровенской области коронавирус подтвердили у 142 человек. Это самый большой показатель суточной заболеваемости в области за время пандемии.
Напомним:
- За сутки 16 августа в Украине было зафиксировано 1464 новых больных COVID-19, умер 21 больной, выздоровели 342 пациента.