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После антирекорда: на Ровенщине резко уменьшилось число новых случаев COVID-19

Вторник, 18 августа 2020, 02:30
После антирекорда: на Ровенщине резко уменьшилось число новых случаев COVID-19

По состоянию на вечер 17 августа в Ровенской области подтвердили 64 случая заболевания коронавирусом. Прошедшие сутки зарегистрировали 142 больных.

Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в facebook

Детали: Коронавирус обнаружили у 12 жителей областного центра и у 14 человек из Ровенского района. Возраст новых больных от 2 до 82 лет.

"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 7828 случаев заболеваний коронавирусной болезнью", – сообщил Коваль.

Также в понедельник от COVID-19 выздоровели 47 человек, в общем вылечились – 5667 больных. За время пандемии в области от осложнений болезни умерли 110 человек.

"В работе лабораторий области остается 375 образцов", – подытожил председатель ОГА.

Что предшествовало: 16 августа в Ровенской области коронавирус подтвердили у 142 человек. Это самый большой показатель суточной заболеваемости в области за время пандемии.

Напомним: 

Украинская правда
Темы: коронавирусРовенская область
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