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У білоруському місті державне ТБ транслювало протести

Вівторок, 18 серпня 2020, 03:21
У білоруському місті державне ТБ транслювало протести
Фото: Радіо Свобода

Місцеве державне телебачення у Гродно вивело в ефір акцію протесту, де зібралось 10-15 тисяч учасників.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: На площу Леніна у Гродно вийшли співробітники місцевих підприємств, зокрема "Гродно Азот", Водоканалу, ТЕЦ-2 та телерадіокомпанії "Гродно". 

 
Фото: Радіо Свобода

Поспілкуватись із мітингарями також вийшли представники міської ради. 

Чому це важливо: Державне телебачення у Білорусі всіляко оминає тему наймасштабніших в історії країни протестів та цензурує новини. Проте 17 серпня співробітники найбільшого державного ЗМІ Білорусі вийшли на страйк — вони вимагали визнати недійсними результати виборів, відправити у відставку главу ЦВК, звільнити політв'язнів, скасувати цензуру у ЗМІ.

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Передісторія:

  • В Білорусі дев'ятий день тривають масштабні протести по всій країні проти Лукашенка.
  • Опозиційна білоруська кандидатка у президенти Світлана Тихановська заявила, що готова стати на чолі Білорусі замість Олександра Лукашенка, якого Центрвиборчком оголосив знову президентом.

Українська правда

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Теми: БілорусьЗМІцензурамітинги
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