У білоруському місті державне ТБ транслювало протести
Місцеве державне телебачення у Гродно вивело в ефір акцію протесту, де зібралось 10-15 тисяч учасників.
Джерело: Радіо Свобода
Деталі: На площу Леніна у Гродно вийшли співробітники місцевих підприємств, зокрема "Гродно Азот", Водоканалу, ТЕЦ-2 та телерадіокомпанії "Гродно".
Поспілкуватись із мітингарями також вийшли представники міської ради.
Чому це важливо: Державне телебачення у Білорусі всіляко оминає тему наймасштабніших в історії країни протестів та цензурує новини. Проте 17 серпня співробітники найбільшого державного ЗМІ Білорусі вийшли на страйк — вони вимагали визнати недійсними результати виборів, відправити у відставку главу ЦВК, звільнити політв'язнів, скасувати цензуру у ЗМІ.
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Передісторія:
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