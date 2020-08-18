В белорусском городе государственное ТВ транслировало протесты

Местное государственное телевидение в Гродно вывело в эфир акцию протеста, где собралось 10-15 тысяч участников.

Источник: Радио Свобода

Детали: На площадь Ленина в Гродно вышли сотрудники местных предприятий, в частности "Гродно Азот", Водоканала, ТЭЦ-2 и телерадиокомпании "Гродно".

Фото: Радио Свобода

Пообщаться с митингующими также вышли представители городского совета.

Почему это важно: Государственное телевидение в Беларуси всячески обходит тему самых масштабных в истории страны протестов и цензурирует новости. Однако 17 августа сотрудники крупнейшего государственного СМИ Беларуси вышли на забастовку — они требовали признать недействительными результаты выборов, отправить в отставку главу ЦИК, освободить политзаключенных, отменить цензуру в СМИ.

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