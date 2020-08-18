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Канада закликала провести нові вибори у Білорусі

Вівторок, 18 серпня 2020, 05:15
Канада закликала провести нові вибори у Білорусі

Канада не визнає офіційні результати президентських виборів у Білорусі та закликає провести нові. 

Джерело: міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань у twitter

Деталі: Оттава назвала результати "сфальсифікованими" та закликала до нових "вільних та справедливих виборів". 

У заяві міністра йдеться, що Канада закликає ОБСЄ провести розслідування білоруських виборів. 

Також засуджується насилля щодо мирних протестувальників. 

"Тисячі людей у Білорусі вийшли на вулиці з вимогами припинення міліцейську жорстокості, звільнення політв’язнів та чесних виборів. Ми продовжимо підтримувати білоруський народ і працювати з міжнародними партнерами, щоб їх голоси почули, а відповідальні за посягання на демократію були притягнути до відповідальності", – написав Шампань. 

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Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: КанадаБілорусьвибори
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