Канада закликала провести нові вибори у Білорусі

Канада не визнає офіційні результати президентських виборів у Білорусі та закликає провести нові.

Джерело: міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань у twitter

Деталі: Оттава назвала результати "сфальсифікованими" та закликала до нових "вільних та справедливих виборів".

У заяві міністра йдеться, що Канада закликає ОБСЄ провести розслідування білоруських виборів.

Також засуджується насилля щодо мирних протестувальників.

"Тисячі людей у Білорусі вийшли на вулиці з вимогами припинення міліцейську жорстокості, звільнення політв’язнів та чесних виборів. Ми продовжимо підтримувати білоруський народ і працювати з міжнародними партнерами, щоб їх голоси почули, а відповідальні за посягання на демократію були притягнути до відповідальності", – написав Шампань.

Читайте також: "Не хочу жити у великій в'язниці". Протести в Білорусі очима учасників

Майдан для Лукашенка: як вибори-2020 розбудили Білорусь та на що варто зважати Україні

Ціна мовчання: чому Україна зобов'язана оголосити про невизнання виборів у Білорусі

Нагадаємо: