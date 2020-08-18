Канада закликала провести нові вибори у Білорусі
Канада не визнає офіційні результати президентських виборів у Білорусі та закликає провести нові.
Джерело: міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань у twitter
Деталі: Оттава назвала результати "сфальсифікованими" та закликала до нових "вільних та справедливих виборів".
У заяві міністра йдеться, що Канада закликає ОБСЄ провести розслідування білоруських виборів.
Також засуджується насилля щодо мирних протестувальників.
"Тисячі людей у Білорусі вийшли на вулиці з вимогами припинення міліцейську жорстокості, звільнення політв’язнів та чесних виборів. Ми продовжимо підтримувати білоруський народ і працювати з міжнародними партнерами, щоб їх голоси почули, а відповідальні за посягання на демократію були притягнути до відповідальності", – написав Шампань.
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Нагадаємо:
- Держави Європейського Союзу минулого тижня погодилися не вважати чинними "результати" президентських виборів у Білорусі.
- Глави МЗС ЄС також домовилися про підготовку санкційного рішення щодо Білорусі, а Єврокомісія підготує пропозицію для вирішення кризи в країні.
- Сполучені Штати будуть уважно стежити за "жахливою" ситуацією в Білорусі, де тривають акції протесту після президентських виборів.
- Велика Британія не визнає результати президентських виборів у Білорусі і закликає до термінового розслідування серйозних порушень під час виборів і репресій, які слідували за ними.