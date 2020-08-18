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Канада призвала провести новые выборы в Беларуси

Вторник, 18 августа 2020, 05:15
Канада призвала провести новые выборы в Беларуси

Канада не признает официальные результаты президентских выборов в Беларуси и призывает провести новые.

Источник: министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань в twitter

Детали: Оттава назвала результаты "сфальсифицированными" и призвала к новым "свободным и справедливым выборам".

В заявлении министра говорится, что Канада призывает ОБСЕ провести расследование белорусских выборов.

Также осуждается насилие в отношении мирных протестующих.

"Тысячи людей в Беларуси вышли на улицы с требованиями прекращения милицейской жестокости, освобождения политзаключенных и честных выборов. Мы продолжим поддерживать белорусский народ и работать с международными партнерами, чтобы их голоса услышали, а ответственные за посягательство на демократию были привлечь к ответственности", – написал Шампань.

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Напомним: 

Украинская правда
Темы: КанадаБеларусьвиборы
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