Канада призвала провести новые выборы в Беларуси

Канада не признает официальные результаты президентских выборов в Беларуси и призывает провести новые.

Источник: министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань в twitter

Детали: Отава назвала результаты "сфальсифицированными" и призвала к новым "свободным и справедливым выборам".

В заявлении министра говорится, что Канада призывает ОБСЕ провести расследование белорусских выборов.

Также осуждается насилие в отношении мирных протестующих.

"Тысячи людей в Беларуси вышли на улицы с требованиями прекращения милицейской жестокости, освобождения политзаключенных и честных выборов. Мы продолжим поддерживать белорусский народ и работать с международными партнерами, чтобы их голоса услышали, а ответственные за посягательство на демократию были привлечь к ответственности", – написал Шампань.

Читайте также: Цена молчания: почему Украина должна объявить о непризнании выборов в Беларуси

"Не хочу жить в большой тюрьме". Протесты в Беларуси глазами участников

Майдан для Лукашенко: как выборы 2020 разбудили Беларусь и на что стоит обращать внимание Украине

Напомним: