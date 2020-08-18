Канада призвала провести новые выборы в Беларуси
Канада не признает официальные результаты президентских выборов в Беларуси и призывает провести новые.
Источник: министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань в twitter
Детали: Отава назвала результаты "сфальсифицированными" и призвала к новым "свободным и справедливым выборам".
В заявлении министра говорится, что Канада призывает ОБСЕ провести расследование белорусских выборов.
Также осуждается насилие в отношении мирных протестующих.
"Тысячи людей в Беларуси вышли на улицы с требованиями прекращения милицейской жестокости, освобождения политзаключенных и честных выборов. Мы продолжим поддерживать белорусский народ и работать с международными партнерами, чтобы их голоса услышали, а ответственные за посягательство на демократию были привлечь к ответственности", – написал Шампань.
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Напомним:
- Государства Европейского Союза на прошлой неделе согласились не считать действительными "результаты" президентских выборов в Беларуси.
- Главы МИД ЕС также договорились о подготовке санкционного решения по Беларуси, а Еврокомиссия подготовит предложение для разрешения кризиса в стране.
- Соединенные Штаты будут внимательно следить за "ужасной" ситуацией в Беларуси, где продолжаются акции протеста после президентских выборов.
- Великобритания не признает результаты президентских выборов в Беларуси и призывает к срочному расследованию серьезных нарушений во время выборов и последовавших за ними репрессий.