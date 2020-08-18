В ОБСЄ хочуть відвідати Білорусь для перемовин із владою та опозицією
Організація з безпеки та співробітництва в Європі надіслала офіційну пропозицію уряду Білорусі про візит чинного голови ОБСЄ, прем'єр-міністра та міністра з питань Європи та закордонних справ Албанії Еді Рами та міністра закордонних справ Швеції Ен Лінде – для зустрічі з представниками влади та опозиції.
Джерело: заява ОБСЄ
Дослівно: "Необхідний відкритий та конструктивний діалог для пошуку шляху вперед у Білорусі. ОБСЄ готова підтримати це та взаємодіяти з усіма зацікавленими сторонами".
Деталі: ОБСЄ висловила стурбованість щодо застосування сили до протестувальників, масових затримань та ймовірних тортур з боку силовиків.
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Нагадаємо:
- Держави Європейського Союзу минулого тижня погодилися не вважати чинними "результати" президентських виборів у Білорусі.
- Глави МЗС ЄС також домовилися про підготовку санкційного рішення щодо Білорусі, а Єврокомісія підготує пропозицію для вирішення кризи в країні.
- Сполучені Штати будуть уважно стежити за "жахливою" ситуацією в Білорусі, де тривають акції протесту після президентських виборів.
- Велика Британія не визнає результати президентських виборів у Білорусі і закликає до термінового розслідування серйозних порушень під час виборів і репресій, які слідували за ними.