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В ОБСЄ хочуть відвідати Білорусь для перемовин із владою та опозицією

Вівторок, 18 серпня 2020, 06:35

Організація з безпеки та співробітництва в Європі надіслала офіційну пропозицію уряду Білорусі про візит чинного голови ОБСЄ, прем'єр-міністра та міністра з питань Європи та закордонних справ Албанії Еді Рами та міністра закордонних справ Швеції Ен Лінде – для зустрічі з представниками влади та опозиції.

Джерело: заява ОБСЄ 

Дослівно: "Необхідний відкритий та конструктивний діалог для пошуку шляху вперед у Білорусі. ОБСЄ готова підтримати це та взаємодіяти з усіма зацікавленими сторонами".

Деталі: ОБСЄ висловила стурбованість щодо застосування сили до протестувальників, масових затримань та ймовірних тортур з боку силовиків. 

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Українська правда
Теми: ОБСЄБілорусь


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