В ОБСЕ хотят посетить Беларусь для переговоров с властью и оппозицией

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе направила официальное предложение правительства Беларуси о визите действующего председателя ОБСЕ, премьер-министра и министра по вопросам Европы и иностранных дел Албании Эдди Рамы и министра иностранных дел Швеции Эн Линде – для встречи с представителями власти и оппозиции.

Источник: заявление ОБСЕ

Дословно: "Необходим открытый и конструктивный диалог для поиска пути вперед в Беларуси. ОБСЕ готова поддержать это и взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами".

Детали: ОБСЕ также выразила обеспокоенность касательно применения силы к протестующим, массовых задержаний и возможных пыток со стороны силовиков.

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Напомним: