В ОБСЕ хотят посетить Беларусь для переговоров с властью и оппозицией
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе направила официальное предложение правительства Беларуси о визите действующего председателя ОБСЕ, премьер-министра и министра по вопросам Европы и иностранных дел Албании Эдди Рамы и министра иностранных дел Швеции Эн Линде – для встречи с представителями власти и оппозиции.
Источник: заявление ОБСЕ
Дословно: "Необходим открытый и конструктивный диалог для поиска пути вперед в Беларуси. ОБСЕ готова поддержать это и взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами".
Детали: ОБСЕ также выразила обеспокоенность касательно применения силы к протестующим, массовых задержаний и возможных пыток со стороны силовиков.
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Напомним:
- Государства Европейского Союза на прошлой неделе согласились не считать действительными "результаты" президентских выборов в Беларуси.
- Главы МИД ЕС также договорились о подготовке санкционного решения по Беларуси, а Еврокомиссия подготовит предложение для разрешения кризиса в стране.
- Соединенные Штаты будут внимательно следить за "ужасной" ситуацией в Беларуси, где продолжаются акции протеста после президентских выборов.
- Великобритания не признает результаты президентских выборов в Беларуси и призывает к срочному расследованию серьезных нарушений во время выборов и последовавших за ними репрессий.