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Коронавірус в Україні: 1 616 нових випадків, найбільше на Харківщині

Вівторок, 18 серпня 2020, 09:04
Коронавірус в Україні: 1 616 нових випадків, найбільше на Харківщині

За минулу добу, 17 серпня, в Україні зафіксовано 1 616 нових випадків коронавірусу. При цьому 27 хворих померло і 761 одужав.

Джерело: дані РНБО, міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу

Деталі: Найбільше випадків виявили в Харківській області – 204.

Крім того, у Львівській області підтвердили 181 випадок коронавірусу, в Чернівецькій – 172, в Івано-Франківській – 169, у Рівненській – 112.

У Києві 17 серпня виявили 88 нових випадків захворювання.

По 3 летальних випадки від COVID-19 сталося у Львівській, Чернівецькій, Івано-Франківській та Вінницькій областях. По 2 – у Волинській, Чернігівській, Сумській та Кіровоградській. Іще по одній смерті від хвороби зафіксовано у Києві, на Київщині, Закарпатті, Харківщині, Одещині, Житомирщині та Дніпропетровщині.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу повідомив, що за минулу добу було госпіталізовано 270 людей.

За добу загалом було здійснено 28 292 тестування, з них 15 120 методом ПЛР, 13 172 методом ІФА.

Із 1 616 людей, у яких виявили коронавірус минулої доби – 107 дітей і 65 медичних працівників.

Що передувало: За добу 16 серпня в Україні було зафіксовано 1 464 нових хворих на COVID-19 помер 21 хворий, одужали 342 пацієнти.

Найбільше хворих за весь час епідемії в Україні було виявлено 14 серпня – 1847.

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Українська правда

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Теми: коронавірус
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