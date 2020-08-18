Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Коронавірус в Україні: 1 616 нових випадків, найбільше на Харківщині

Вівторок, 18 серпня 2020, 09:04

За минулу добу, 17 серпня, в Україні зафіксовано 1 616 нових випадків коронавірусу. При цьому 27 хворих померло і 761 одужав.

Джерело: дані РНБО

Деталі: Найбільше випадків виявили в Харківській області – 204.

Крім того, у Львівській області підтвердили 181 випадок коронавірусу, в Чернівецькій – 172, в Івано-Франківській – 169, у Рівненській – 112.

У Києві 17 серпня виявили 88 нових випадків захворювання.

По 3 летальних випадки від COVID-19 сталося у Львівській, Чернівецькій, Івано-Франківській та Вінницькій областях. По 2 – у Волинській, Чернігівській, Сумській та Кіровоградській. Іще по одній смерті від хвороби зафіксовано у Києві, на Київщині, Закарпатті, Харківщині, Одещині, Житомирщині та Дніпропетровщині.

Що передувало: За добу 16 серпня в Україні було зафіксовано 1 464 нових хворих на COVID-19 помер 21 хворий, одужали 342 пацієнти.

Найбільше хворих за весь час епідемії в Україні було виявлено 14 серпня – 1847.

Читайте також: 

Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Українська правда
Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ФотоУ білоруському місті державне ТБ транслювало протести

"Інтер" розгромив "Шахтар" у півфіналі Ліги Європи

Новини 17 серпня: Білорусь та Лукашенко, підпал авто "Схем"

фотоПідпал авто "Схем": Аваков провів зустріч "off the record"

Щонайменше 5 людей загинуло на протестах у Білорусі - звіт правозахисників

Уряд обмежить допуск хасидів до Умані на свято Рош га-Шана

Усі новини...
коронавірус
У світі вже 22 млн випадків коронавірусу
Після антирекорду: на Рівненщині різко зменшилось число нових випадків COVID-19
Через ріст числа хворих на COVID-19 Буковині загрожує повернення до жорсткого карантину 
Останні новини
09:20
Нафта дешевшає на тлі напруженості між Вашингтоном та Пекіном
09:04
Коронавірус в Україні: 1 616 нових випадків, найбільше на Харківщині
08:58
Ситуація нагадує Україну 2014 року – експерт про російські колони до Білорусі
08:45
Помер чоловік, якому вперше в Україні пересадили підшлункову залозу
08:33
МЗС Латвії вручило ноту протесту послу Білорусі
08:22
Ізраїльські винищувачі вперше прилетіли для спільних навчань до Німеччини
08:00
Головні новини понеділка і ночі:  Лукашенко і вибори, підпал авто "Схем"
07:45
Мішель Обама назвала Трампа "неправильним" президентом
07:26
ООС: на Донбасі зафіксовано один ворожий обстріл
06:35
В ОБСЄ хочуть відвідати Білорусь для перемовин із владою та опозицією
Усі новини...