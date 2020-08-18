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Коронавирус в Украине: 1616 новых случаев, больше всего на Харьковщине

Вторник, 18 августа 2020, 09:04
Коронавирус в Украине: 1616 новых случаев, больше всего на Харьковщине

За прошедшие сутки, 17 августа, в Украине зафиксировано 1616 новых случаев коронавируса. При этом 27 больных умерло и 761 выздоровел.

Источник: данные СНБО, министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге

Детали: Больше всего случаев обнаружили в Харьковской области – 204.

Кроме того, во Львовской области подтвердили 181 случай коронавируса, в Черновицкой - 172, в Ивано-Франковской - 169, в Ровенской - 112.

В Киеве 17 августа обнаружили 88 новых случаев заболевания.

По 3 летальных случая от COVID-19 произошло во Львовской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Винницкой областях. По 2 – в Волынской, Черниговской, Сумской и Кировоградской. Еще по одной смерти от болезни зафиксировано в Киеве, Киевской области, Закарпатье, Харьковской, Одесской, Житомирской и Днепропетровской областях.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что за минувшие сутки были госпитализированы 270 человек.

За сутки в целом было осуществлено 28 292 тестирования, из них 15 120 методом ПЦР, 13 172 методом ИФА.

Из 1616 людей, у которых обнаружили коронавирус за прошедшие сутки – 107 детей и 65 медицинских работников.

Что предшествовало: За сутки 16 августа в Украине было зафиксировано 1464 новых больных COVID-19, умер 21 больной, выздоровели 342 пациента.

Больше всего больных за все время эпидемии в Украине было выявлено 14 августа - 1847.

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Украинская правда
Темы: коронавирус
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