Коронавирус в Украине: 1616 новых случаев, больше всего на Харьковщине
За прошедшие сутки, 17 августа, в Украине зафиксировано 1616 новых случаев коронавируса. При этом 27 больных умерло и 761 выздоровел.
Источник: данные СНБО, министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге
Детали: Больше всего случаев обнаружили в Харьковской области – 204.
Кроме того, во Львовской области подтвердили 181 случай коронавируса, в Черновицкой - 172, в Ивано-Франковской - 169, в Ровенской - 112.
В Киеве 17 августа обнаружили 88 новых случаев заболевания.
По 3 летальных случая от COVID-19 произошло во Львовской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Винницкой областях. По 2 – в Волынской, Черниговской, Сумской и Кировоградской. Еще по одной смерти от болезни зафиксировано в Киеве, Киевской области, Закарпатье, Харьковской, Одесской, Житомирской и Днепропетровской областях.
Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что за минувшие сутки были госпитализированы 270 человек.
За сутки в целом было осуществлено 28 292 тестирования, из них 15 120 методом ПЦР, 13 172 методом ИФА.
Из 1616 людей, у которых обнаружили коронавирус за прошедшие сутки – 107 детей и 65 медицинских работников.
Что предшествовало: За сутки 16 августа в Украине было зафиксировано 1464 новых больных COVID-19, умер 21 больной, выздоровели 342 пациента.
Больше всего больных за все время эпидемии в Украине было выявлено 14 августа - 1847.
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