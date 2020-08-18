Коронавірус "молодшає", ВООЗ каже про "нову фазу пандемії"

Всесвітня організація охорони здоров'я стурбована тим, що нова хвиля коронавірусу пов'язана з людьми 20-ти, 30-ти і 40 років, багато хто з яких не знали, що вони інфіковані.

Джерело: "Reuters" із посиланням на заяву регіонального директора ВООЗ по країнах Західної частини Тихого океану Такеші Касаї, зроблену на віртуальному брифінгу 18 серпня

Деталі: Представники ВООЗ заявили, що в цьому місяці частка молодих людей серед інфікованих у всьому світі зросла, що ставить під ризик вразливі верстви населення, включаючи літніх і хворих людей у густонаселених районах зі слабким медичним обслуговуванням.

Пряма мова Касаї: "Епідемія змінюється. Люди у віці від 20 до 30 і 40 років все частіше стають рушійною силою поширення (коронавірусу – ред.). Багато хто навіть не підозрює, що інфікований. Це збільшує ризик перетікання на найбільш незахищених (людей).

Те, що ми спостерігаємо, – це не просто відродження (епідемії COVID-19). Ми вважаємо, що це сигнал про те, що ми вступили в нову фазу пандемії в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні".

Деталі: Регіональний директор ВООЗ по країнах Західної частини Тихого океану сказав, що країни можуть ефективніше зменшити руйнівні наслідки для життя та економіки, поєднуючи раннє виявлення і реагування для боротьби з інфекціями.

За словами Касаї, незважаючи на наявність мутацій, ВООЗ все ще вважала вірус "відносно стабільним".

Інші подробиці: ВООЗ також нагадала виробникам ліків про необхідність виконання всіх необхідних кроків при розробці вакцини від коронавірусу.

Технічний директор і радник із питань політики у сфері лікарських засобів Сокорро Ескаланте, заявив, що ВООЗ координує свої дії з Росією, яка цього місяця стала першою країною, яка дала нормативний дозвіл на вакцину від COVID-19.

ВООЗ сподівається отримати докази наявності цієї нової вакцини, сказав Ескаланте.

Цьому передувало: Спостерігаються сплески COVID-19 у країнах, які, здавалося, контролювали вірус, включаючи В'єтнам. А в Малайзії та на Філіппінах виявили новий штам коронавірусу, який спостерігали вже в Європі та США.

Зростання числа нових випадків захворювання спонукає деякі країни знову ввести обмеження через вірус, який заразив уже майже 22 мільйони осіб і вбив понад 770 тисяч осіб у світі.