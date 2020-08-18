Коронавирус "моложает", ВОЗ говорит о "новой фазе пандемии"

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена тем, что новая волна коронавируса связана с людьми 20-ти, 30-ти и 40 лет, многие из которых не знали, что они инфицированы.

Источник: "Reuters" со ссылкой на заявление регионального директора ВОЗ по странам Западной части Тихого океана Такеши Касаи, сделанное на виртуальном брифинге 18 августа

Детали: Представители ВОЗ заявили, что в этом месяце доля молодых людей среди инфицированных во всем мире возросла, что подвергло риску уязвимые слои населения, включая пожилых и больных людей в густонаселенных районах со слабым медицинским обслуживанием.

Прямая речь Касаи: "Эпидемия меняется. Люди в возрасте от 20 до 30 и 40 лет все чаще становятся движущей силой распространения (коронавируса – ред.). Многие даже не подозревают, что инфицированы. Это увеличивает риск перетекания на более уязвимых (людей).

То, что мы наблюдаем, – это не просто возрождение (эпидемии COVID-19). Мы считаем, что это сигнал о том, что мы вступили в новую фазу пандемии в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Детали: Региональный директор ВОЗ по странам Западной части Тихого океана сказал, что страны могут эффективнее уменьшить разрушительные последствия для жизни и экономики, сочетая раннее выявление и реагирование для борьбы с инфекциями.

По словам Касаи, несмотря на наличие мутаций, ВОЗ все еще считала вирус "относительно стабильным".

Другие подробности: ВОЗ также напомнила производителям лекарств о необходимости выполнения всех необходимых шагов при разработке вакцины от коронавируса.

Технический директор и советник по политике в сфере лекарственных средств Сокорро Эскаланте, заявил, что ВОЗ координирует свои действия с Россией, которая в этом месяце стала первой страной, предоставившей нормативное разрешение на вакцину от COVID-19.

ВОЗ надеется получить доказательства наличия этой новой вакцины, сказал Эскаланте.

Этому предшествовало: Наблюдаются всплески COVID-19 в странах, которые, казалось, контролировали вирус, включая Вьетнам. А в Малайзии и на Филиппинах обнаружили новый штамм коронавируса, который наблюдали уже в Европе и США.

Рост числа новых случаев заболевания побуждает некоторые страны вновь ввести ограничения из-за вируса, который заразил уже почти 22 миллиона человек и убил более 770 тысяч человек в мире.