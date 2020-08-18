В Минск мог прилететь директор ФСБ РФ - СМИ

В Минске приземлился самолет, которым вероятно пользуется директор ФСБ РФ Александр Бортников.

Источник: "Новая газета" со ссылкой на данные Flightradar

Детали: Самолет Ту-214ВПУ специального летного отряда "Россия" прибыл вечером во вторник из Москвы в Минск.

Данные из открытых источников свидетельствуют, что на Ту-214ВПУ RA-64523 может осуществлять перелеты директор спецслужбы Александр Бортников. Издание отмечает, что в феврале 2015 агентство РИА Новости сообщало о визите Бортникова в Вашингтон.

Тогда же в столице США приземлился именно этот борт.

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Что этому предшествовало: