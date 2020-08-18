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В Минск мог прилететь директор ФСБ РФ - СМИ

Вторник, 18 августа 2020, 22:08
Александр Бортников

В Минске приземлился самолет, которым вероятно пользуется директор ФСБ РФ Александр Бортников.

Источник: "Новая газета" со ссылкой на данные Flightradar

Детали: Самолет Ту-214ВПУ специального летного отряда "Россия" прибыл вечером во вторник из Москвы в Минск.

Данные из открытых источников свидетельствуют, что на Ту-214ВПУ RA-64523 может осуществлять перелеты директор спецслужбы Александр Бортников. Издание отмечает, что в феврале 2015 агентство РИА Новости сообщало о визите Бортникова в Вашингтон.

Тогда же в столице США приземлился именно этот борт.

 
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Что этому предшествовало:

  • В Беларуси уже десятый день подряд длит масштабные акции и забастовки на предприятиях.
  • Координационный совет белорусской оппозиции выступает за проведение перевыборов и мирную передачу власти.
  • Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, назвал создание оппозицией координационного совета попыткой захвата власти в стране.

Темы: БеларусьСМИ


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