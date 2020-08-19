Швеція про протести в Білорусі: Режим без вагань використовує всі урядові інструменти проти власного народу

Міністр з питань міжнародного співробітництва Швеції Петер Ерікссон заявив, що уряд Королівства вирішив заморозити фінансову допомогу для Білорусі, оскільки тамтешня влада ігнорує вимоги свого народу.

Джерело: Петер у Twitter

Пряма мова: "Тепер ми бачимо режим, який без вагань використовує всі урядові інструменти по відношенню до власного населення, і тому ми вважаємо розумним заморозити співпрацю з владою".

Деталі: Ерікссон відзначив, що фінансова допомога Швеції припинить надходити лише на проєкти білоруської влади, а "основна частина допомоги, яка направляється на підтримку громадянського суспільства й організацій, які ми зараз бачимо на вулицях" продовжить відраховуватися.

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