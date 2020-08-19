Швеція про протести в Білорусі: Режим без вагань використовує всі урядові інструменти проти власного народу
Середа, 19 серпня 2020, 01:16
Міністр з питань міжнародного співробітництва Швеції Петер Ерікссон заявив, що уряд Королівства вирішив заморозити фінансову допомогу для Білорусі, оскільки тамтешня влада ігнорує вимоги свого народу.
Джерело: Петер у Twitter
Пряма мова: "Тепер ми бачимо режим, який без вагань використовує всі урядові інструменти по відношенню до власного населення, і тому ми вважаємо розумним заморозити співпрацю з владою".
Деталі: Ерікссон відзначив, що фінансова допомога Швеції припинить надходити лише на проєкти білоруської влади, а "основна частина допомоги, яка направляється на підтримку громадянського суспільства й організацій, які ми зараз бачимо на вулицях" продовжить відраховуватися.
Що передувало:
- У Білорусі вже десятий день поспіль тривать масштабні акції і страйки на підприємствах.
- Координаційна рада білоруської опозиції виступає за проведення перевиборів і мирну передачу влади.
- Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, назвав створення опозицією координаційної ради спробою захоплення влади в країні.