Швеция о протестах в Беларуси: Режим без колебаний использует все правительственные инструменты против собственного народа
Среда, 19 августа 2020, 01:16
Министр по вопросам международного сотрудничества Швеции Петер Эрикссон заявил, что правительство Королевства решило заморозить финансовую помощь для Беларуси, поскольку тамошняя власть игнорирует требования своего народа.
Источник: Петер в Twitter
Прямая речь: "Теперь мы видим режим, который без колебаний использует все правительственные инструменты по отношению к собственному населению, и поэтому мы считаем разумным заморозить отношения с властью".
Детали: Эрикссон отметил, что "основная часть помощи направляется на поддержку гражданского общества и организаций, которые мы сейчас видим на улицах".
Что предшествовало:
- В Беларуси уже десятый день подряд длит масштабные акции и забастовки на предприятиях.
- Координационный совет белорусской оппозиции выступает за проведение перевыборов и мирную передачу власти.
- Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, назвал создание оппозицией координационного совета попыткой захвата власти в стране.