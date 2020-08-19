Швеция о протестах в Беларуси: Режим без колебаний использует все правительственные инструменты против собственного народа

Министр по вопросам международного сотрудничества Швеции Петер Эрикссон заявил, что правительство Королевства решило заморозить финансовую помощь для Беларуси, поскольку тамошняя власть игнорирует требования своего народа.

Источник: Петер в Twitter

Прямая речь: "Теперь мы видим режим, который без колебаний использует все правительственные инструменты по отношению к собственному населению, и поэтому мы считаем разумным заморозить отношения с властью".

Детали: Эрикссон отметил, что финансовая помощь Швеции прекратит поступать только на проекты белорусских властей, а "основная часть помощи, которая направляется на поддержку гражданского общества и организаций" продолжит поступать.

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