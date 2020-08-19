Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Швеция о протестах в Беларуси: Режим без колебаний использует все правительственные инструменты против собственного народа

Среда, 19 августа 2020, 01:16

Министр по вопросам международного сотрудничества Швеции Петер Эрикссон заявил, что правительство Королевства решило заморозить финансовую помощь для Беларуси, поскольку тамошняя власть игнорирует требования своего народа.

Источник: Петер в Twitter

Прямая речь: "Теперь мы видим режим, который без колебаний использует все правительственные инструменты по отношению к собственному населению, и поэтому мы считаем разумным заморозить отношения с властью".

Детали: Эрикссон отметил, что "основная часть помощи направляется на поддержку гражданского общества и организаций, которые мы сейчас видим на улицах".

Что предшествовало:

  • В Беларуси уже десятый день подряд длит масштабные акции и забастовки на предприятиях.
  • Координационный совет белорусской оппозиции выступает за проведение перевыборов и мирную передачу власти.
  • Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, назвал создание оппозицией координационного совета попыткой захвата власти в стране.

Темы: ЛукашенкоБеларусьвиборыцензураубийство


powered by lun.ua
Главное сегодня

Руководитель ГУР: СБУ не причастна к "вагнеровцам", а версию о спецоперации раскручивают политики и РФ

В Минск мог прилететь директор ФСБ РФ - СМИ

"Награждал лично Сурков": Бойцы ПВК Вагнера рассказали, как сбивали украинские самолеты

Лукашенко привел армию в боевую готовность на границе с ЄС

Лукашенко обвинил своих противников в попытке захвата власти

Польша уже приняла у себя первых беженцев из Беларуси

Все новости...
Лукашенко
Нашли мертвым члена комиссии, отказавшегося подписать протокол о победе Лукашенко
Лукашенко обвинил своих противников в попытке захвата власти
После разгона протестов Лукашенко наградил сотни силовиков
Последние новости
01:16
Швеция о протестах в Беларуси: Режим без колебаний использует все правительственные инструменты против собственного народа
00:19
Коронавирус в Черновицкой области: 42 человека выздоровели, 154 заболели
23:58
ПСЖ стал первым финалистом Лиги Чемпионов
23:28
Христя Фриланд стала Министерка финансов Канады
22:51
Руководитель ГУР: СБУ не причастна к "вагнеровцам", а версию о спецоперации раскручивают политики и РФ
22:30
В Германии 120 человек попали в карантин из-за инфицированного на вечеринке
22:08
В Минск мог прилететь директор ФСБ РФ - СМИ
22:00
Экономические новости дня: кредит от Cargill, снятие наличных через кассы супермаркетов
21:42
Посольство США хочет быстрого расследования сожжения машины журналистов "Схем"
21:14
Новости 18 августа: фальсификации в Беларуси, провал захвата вагнеровцев
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!