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Швеция о протестах в Беларуси: Режим без колебаний использует все правительственные инструменты против собственного народа

Среда, 19 августа 2020, 01:16
Швеция о протестах в Беларуси: Режим без колебаний использует все правительственные инструменты против собственного народа

Министр по вопросам международного сотрудничества Швеции Петер Эрикссон заявил, что правительство Королевства решило заморозить финансовую помощь для Беларуси, поскольку тамошняя власть игнорирует требования своего народа.

Источник: Петер в Twitter

Прямая речь: "Теперь мы видим режим, который без колебаний использует все правительственные инструменты по отношению к собственному населению, и поэтому мы считаем разумным заморозить отношения с властью".

Детали: Эрикссон отметил, что финансовая помощь Швеции прекратит поступать только на проекты белорусских властей, а "основная часть помощи, которая направляется на поддержку гражданского общества и организаций" продолжит поступать.

Что предшествовало:

  • В Беларуси уже десятый день подряд длит масштабные акции и забастовки на предприятиях.
  • Координационный совет белорусской оппозиции выступает за проведение перевыборов и мирную передачу власти.
  • Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, назвал создание оппозицией координационного совета попыткой захвата власти в стране.

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Темы: ЛукашенкоБеларусьвиборыцензураубийство
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