Трамп назвав ще одну компанію, яка може купити ТikТok

Президент США Дональд Трамп заявив, що компанію Oracle може придбати соцмережу ТikТok.

Джерело: Reuters

Деталі: Трамп назвав Oracle "гарною компанією", яка може купити додаток TikTok, який належить китайській компанії ByteDance.

Напередодні ЗМІ повідомили, що Oracle провела попередні переговори з ByteDance щодо купівлі TikTok на території США, Канади, Австралії та Нової Зеландії.

Довідка: Oracle Corporation — найбільший виробник програмного забезпечення для організацій, великий постачальник серверного обладнання.

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Що передувало: