Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Трамп назвал еще одну компанию, которая может купить ТikТok

Среда, 19 августа 2020, 03:14

Президент США Дональд Трамп заявил, что компания Oracle может приобрести соцсеть ТikТok.

Источник: Reuters

Детали: Трамп назвал Oracle "хорошей компанией", которая может купить приложение TikTok, который принадлежит китайской компании ByteDance.

Накануне СМИ сообщили, что Oracle провела предварительные переговоры с ByteDance по покупке TikTok на территории США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Справка: Oracle Corporation - крупнейший производитель программного обеспечения для организаций, крупный поставщик серверного оборудования.

Читайте также: Удалить TikTok: почему США хотят заблокировать популярную китайскую соцсеть

Что предшествовало: 

  • Вечером 31 июля издание New York Times сообщило, что американский технологический гигант Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok. В это же день президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность запрета китайской соцсети TikTok.
  • В администрации Трампа считают, что китайская компания представляет угрозу национальной безопасности США. Представители владельца приложения настаивают, что не предают данные пользователей официальному Пекину.
  • 1 августа СМИ сообщили, что компания Microsoft приостановила переговоры о покупке социальной сети TikTok.
  • 9 августа компания Twitter провела предварительные переговоры с TikTok, который принадлежит китайской ByteDance, о возможной покупке. 

Темы: СШАКитайТрамп


powered by lun.ua
Главное сегодня

Руководитель ГУР: СБУ не причастна к "вагнеровцам", а версию о спецоперации раскручивают политики и РФ

В Минск мог прилететь директор ФСБ РФ - СМИ

"Награждал лично Сурков": Бойцы ПВК Вагнера рассказали, как сбивали украинские самолеты

Лукашенко привел армию в боевую готовность на границе с ЄС

Лукашенко обвинил своих противников в попытке захвата власти

Польша уже приняла у себя первых беженцев из Беларуси

Все новости...
США
Марсоход Perseverance скорректировал траекторию и продолжил полет со скоростью 115 860 км/ч
Посольство США хочет быстрого расследования сожжения машины журналистов "Схем"
SpaceX в шестой раз повторно использовала ракету-носитель
Последние новости
03:14
Трамп назвал еще одну компанию, которая может купить ТikТok
02:21
Фото ВидеоМарсоход Perseverance скорректировал траекторию и продолжил полет со скоростью 115 860 км/ч
01:16
Швеция о протестах в Беларуси: Режим без колебаний использует все правительственные инструменты против собственного народа
00:19
Коронавирус в Черновицкой области: 42 человека выздоровели, 154 заболели
23:58
ПСЖ стал первым финалистом Лиги Чемпионов
23:28
Христя Фриланд стала Министерка финансов Канады
22:51
Руководитель ГУР: СБУ не причастна к "вагнеровцам", а версию о спецоперации раскручивают политики и РФ
22:30
В Германии 120 человек попали в карантин из-за инфицированного на вечеринке
22:08
В Минск мог прилететь директор ФСБ РФ - СМИ
22:00
Экономические новости дня: кредит от Cargill, снятие наличных через кассы супермаркетов
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!