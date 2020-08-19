Трамп назвал еще одну компанию, которая может купить ТikТok

Президент США Дональд Трамп заявил, что компания Oracle может приобрести соцсеть ТikТok.

Источник: Reuters

Детали: Трамп назвал Oracle "хорошей компанией", которая может купить приложение TikTok, который принадлежит китайской компании ByteDance.

Накануне СМИ сообщили, что Oracle провела предварительные переговоры с ByteDance по покупке TikTok на территории США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Справка: Oracle Corporation - крупнейший производитель программного обеспечения для организаций, крупный поставщик серверного оборудования.

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