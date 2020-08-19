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Трамп назвал еще одну компанию, которая может купить ТikТok

Среда, 19 августа 2020, 03:14
Трамп назвал еще одну компанию, которая может купить ТikТok

Президент США Дональд Трамп заявил, что компания Oracle может приобрести соцсеть ТikТok.

Источник: Reuters

Детали: Трамп назвал Oracle "хорошей компанией", которая может купить приложение TikTok, который принадлежит китайской компании ByteDance.

Накануне СМИ сообщили, что Oracle провела предварительные переговоры с ByteDance по покупке TikTok на территории США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Справка: Oracle Corporation - крупнейший производитель программного обеспечения для организаций, крупный поставщик серверного оборудования.

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Что предшествовало: 

  • Вечером 31 июля издание New York Times сообщило, что американский технологический гигант Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok. В это же день президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность запрета китайской соцсети TikTok.
  • В администрации Трампа считают, что китайская компания представляет угрозу национальной безопасности США. Представители владельца приложения настаивают, что не предают данные пользователей официальному Пекину.
  • 1 августа СМИ сообщили, что компания Microsoft приостановила переговоры о покупке социальной сети TikTok.
  • 9 августа компания Twitter провела предварительные переговоры с TikTok, который принадлежит китайской ByteDance, о возможной покупке. 

Темы: СШАКитайТрамп
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