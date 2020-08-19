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Картини Порошенка знову арештували

Середа, 19 серпня 2020, 15:26
Картини Порошенка знову арештували

Печерський райсуд повторно арештував колекцію картин колишнього президента Петра Порошенка.

Джерело: адвокат Порошенка Ілля Новіков, якого цитує "Укрінформ".

Пряма мова Новікова: "Печерський райсуд повторно прийняв рішення про арешт майна, який був скасований Київським апеляційним судом".

Деталі: На думку адвоката, це свідчить про те, що Офіс генпрокурора "в координації з іншими структурами вирішили продовжувати те, що вже почали".

Знати більше: Суд над Порошенком. Розбираємо деталі справи

Передісторія:

  • 27 липня Київський апеляційний суд скасував арешт колекції з 43 картин п’ятого президента та народного депутата "Євросолідарності" Петра Порошенка.

Теми: Порошенкосуд
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