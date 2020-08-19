Картини Порошенка знову арештували
Середа, 19 серпня 2020, 15:26
Печерський райсуд повторно арештував колекцію картин колишнього президента Петра Порошенка.
Джерело: адвокат Порошенка Ілля Новіков, якого цитує "Укрінформ".
Пряма мова Новікова: "Печерський райсуд повторно прийняв рішення про арешт майна, який був скасований Київським апеляційним судом".
Деталі: На думку адвоката, це свідчить про те, що Офіс генпрокурора "в координації з іншими структурами вирішили продовжувати те, що вже почали".
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Передісторія:
- 27 липня Київський апеляційний суд скасував арешт колекції з 43 картин п’ятого президента та народного депутата "Євросолідарності" Петра Порошенка.