Картини Порошенка знову арештували

Печерський райсуд повторно арештував колекцію картин колишнього президента Петра Порошенка.

Джерело: адвокат Порошенка Ілля Новіков, якого цитує "Укрінформ".

Пряма мова Новікова: "Печерський райсуд повторно прийняв рішення про арешт майна, який був скасований Київським апеляційним судом".

Деталі: На думку адвоката, це свідчить про те, що Офіс генпрокурора "в координації з іншими структурами вирішили продовжувати те, що вже почали".

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