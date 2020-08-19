Картины Порошенко снова арестовали
Среда, 19 августа 2020, 15:26
Печерский райсуд повторно арестовал коллекцию картин бывшего президента Петра Порошенко.
Источник: адвокат Порошенко Илья Новиков, которого цитирует "Укринформ".
Прямая речь Новикова: "Печерский райсуд повторно принял решение об аресте имущества, который был отменен Киевским апелляционным судом".
Детали: По мнению адвоката, это свидетельствует о том, что Офис генпрокурора "в координации с другими структурами решили продолжать то, что уже начали".
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Предыстория:
- 27 июля Киевский апелляционный суд отменил арест коллекции из 43 картин пятого президента и народного депутата "евросолидарности" Петра Порошенко.