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Картины Порошенко снова арестовали

Среда, 19 августа 2020, 15:26
Картины Порошенко снова арестовали

Печерский райсуд повторно арестовал коллекцию картин бывшего президента Петра Порошенко.

Источник: адвокат Порошенко Илья Новиков, которого цитирует "Укринформ".

Прямая речь Новикова: "Печерский райсуд повторно принял решение об аресте имущества, который был отменен Киевским апелляционным судом".

Детали: По мнению адвоката, это свидетельствует о том, что Офис генпрокурора "в координации с другими структурами решили продолжать то, что уже начали".

Узнать больше: Суд над Порошенко. Разбираем детали дела

Предыстория:

  • 27 июля Киевский апелляционный суд отменил арест коллекции из 43 картин пятого президента и народного депутата "евросолидарности" Петра Порошенко.

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Темы: Порошенкосуд
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