Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд скасував арешт колекції картин Порошенка

Четвер, 6 серпня 2020, 15:07
Суд скасував арешт колекції картин Порошенка

Київський апеляційний суд скасував арешт колекції з 43 картин п’ятого президента та народного депутата "Євросолідарності" Петра Порошенка.

Джерело: ухвала суду від 27 липня

Дослівно: "Апеляційну скаргу адвокат Голованя І.В., задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 27 травня  2020 року, якою задоволено клопотання прокурора Папазова С.Г. та накладено арешт на майно - 42 (сорок дві) картини і одну літографію… скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна".

Деталі: Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

Що було раніше: 22 травня Порошенка викликали на допитдо ДБР в якості свідка у справі про незаконне переміщення через кордон 43 картин всесвітньо відомих художників.

Замість допиту Порошенко відкрив виставку картин, які фігурують у провадженні, у музеї Гончара.

Представники ДБР приїхали до музею Гончара, де вручили дружині Порошенка повістку про повторний виклик на допит.

Директор музею Івана Гончара заявив, що співробітники ДБР не надали відповідного рішення суду та ввірвалися в музей, зламавши двері. У ДБР запевнили, що не застосовували "будь-які заходи фізичного впливу" біля музею.

Згодом музей повідомив, що ДБР арештувало приватну колекцію картин родини Порошенка.

Знати більше: Суд над Порошенком. Розбираємо деталі справи

Передісторія:

  • 10 червня у ДБР прокурори Офісу генпрокурора за дорученням генпрокурора повідомили про підозру Порошенку.
  • Порошенка підозрювали в тому, що він схилив голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до незаконного наказу, а саме до призначення на посаду заступника голови СЗР скандального Сергія Семочка
  • Водночас, слідство у справі завершило розслідування, тому суд навіть не зміг обрати колишньому президенту запобіжного заходу. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоарештДБРпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працює ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
Усі новини...
Реклама: