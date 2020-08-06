Суд скасував арешт колекції картин Порошенка

Київський апеляційний суд скасував арешт колекції з 43 картин п’ятого президента та народного депутата "Євросолідарності" Петра Порошенка.

Джерело: ухвала суду від 27 липня

Дослівно: "Апеляційну скаргу адвокат Голованя І.В., задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 27 травня 2020 року, якою задоволено клопотання прокурора Папазова С.Г. та накладено арешт на майно - 42 (сорок дві) картини і одну літографію… скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна".

Деталі: Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

Що було раніше: 22 травня Порошенка викликали на допитдо ДБР в якості свідка у справі про незаконне переміщення через кордон 43 картин всесвітньо відомих художників.

Замість допиту Порошенко відкрив виставку картин, які фігурують у провадженні, у музеї Гончара.

Представники ДБР приїхали до музею Гончара, де вручили дружині Порошенка повістку про повторний виклик на допит.

Директор музею Івана Гончара заявив, що співробітники ДБР не надали відповідного рішення суду та ввірвалися в музей, зламавши двері. У ДБР запевнили, що не застосовували "будь-які заходи фізичного впливу" біля музею.

Згодом музей повідомив, що ДБР арештувало приватну колекцію картин родини Порошенка.

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