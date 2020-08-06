Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Суд скасував арешт колекції картин Порошенка

Четвер, 6 серпня 2020, 15:07

Київський апеляційний суд скасував арешт колекції з 43 картин п’ятого президента та народного депутата "Євросолідарності" Петра Порошенка.

Джерело: ухвала суду від 27 липня

Дослівно: "Апеляційну скаргу адвокат Голованя І.В., задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 27 травня  2020 року, якою задоволено клопотання прокурора Папазова С.Г. та накладено арешт на майно - 42 (сорок дві) картини і одну літографію… скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна".

Деталі: Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

Що було раніше: 22 травня Порошенка викликали на допитдо ДБР в якості свідка у справі про незаконне переміщення через кордон 43 картин всесвітньо відомих художників.

Замість допиту Порошенко відкрив виставку картин, які фігурують у провадженні, у музеї Гончара.

Представники ДБР приїхали до музею Гончара, де вручили дружині Порошенка повістку про повторний виклик на допит.

Директор музею Івана Гончара заявив, що співробітники ДБР не надали відповідного рішення суду та ввірвалися в музей, зламавши двері. У ДБР запевнили, що не застосовували "будь-які заходи фізичного впливу" біля музею.

Згодом музей повідомив, що ДБР арештувало приватну колекцію картин родини Порошенка.

Знати більше: Суд над Порошенком. Розбираємо деталі справи

Передісторія:

  • 10 червня у ДБР прокурори Офісу генпрокурора за дорученням генпрокурора повідомили про підозру Порошенку.
  • Порошенка підозрювали в тому, що він схилив голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до незаконного наказу, а саме до призначення на посаду заступника голови СЗР скандального Сергія Семочка
  • Водночас, слідство у справі завершило розслідування, тому суд навіть не зміг обрати колишньому президенту запобіжного заходу. 

Українська правда
Теми: ПорошенкоарештДБРпрокуратура


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський готується зібрати Раду, щоб підняти зарплати

аудіоКерівництво Офісу генпрокурора хотіло зірвати операцію НАБУ проти суддів ОАСК

"Слуга народу" розпочала передвиборчу кампанію і озвучила гасло

Зеленський пояснив, чому у ТКГ прийшов Кравчук

Лукашенко кличе прокурорів України і РФ в Білорусь, щоб розібратися з "вагнерівцями"

У Києві різко зросла кількість хворих на COVID-19, троє померли

Усі новини...
Порошенко
Кіра Рудик: Порошенко для нас є більшим політичним ворогом за Зеленського. Тому що президент не намагається нас так сильно "обійняти"
Медіарадник з ОП: Нам не потрібні Телеграм-канали, а ботська армія Порошенка вже дістала
ДБР закрило "релігійну" справу Порошенка
Останні новини
15:47
Чорногорія дозволила в'їзд громадянам України без обмежень
15:46
У прокурорів залишилося два дні для передачі справи по "Роттердам +" до суду
15:45
Шмигаль після вибуху у Бейруті доручив перевірити, як зберігають аміачну селітру
15:30
Зеленський готується зібрати Раду, щоб підняти зарплати
15:21
В Івано-Франківській облраді – спалах COVID-19
15:07
Суд скасував арешт колекції картин Порошенка
15:05
Сенат США закликав Білорусь до вільних і чесних виборів
15:02
Озеро "Гарячка" небезпечне для киян – Держекоінспекція
14:58
Лукашенко заявляє, що у Білорусі затримали "кількох осіб з паспортами США"
14:45
аудіоКерівництво Офісу генпрокурора хотіло зірвати операцію НАБУ проти суддів ОАСК
Усі новини...