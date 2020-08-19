У ЦВК повідомили, коли чекати інавгурацію Лукашенка
Середа, 19 серпня 2020, 18:09
Інавгурацію Олександра Лукашенка, який вважає себе президентом, планують провести протягом двох місяців, дату поки не призначили.
Джерело: Російське агентство ТАСС із посиланням на ЦВК Білорусі
Дослівно коментар ЦВК: "Конкретну дату визначать організатори. Інавгурація пройде не пізніше ніж через два місяці".
Деталі: Згідно з конституцією Білорусі "Присяга приноситься в урочистій обстановці у присутності депутатів Палати представників і членів Ради Республіки, суддів Конституційного, Верховного та Вищого Господарського судів не пізніше двох місяців з дня обрання президента"
Передісторія:
- 14 серпня на фоні масштабних протестів проти результатів виборів Центрвиборчком Білорусі оголосив остаточні підсумки виборів – у Олександра Лукашенка 80% голосів, у Світлани Тихановської - 10%.
- У Білорусі одинадцятий день тривають страйки і протести проти результатів виборів.
- Євросоюз заявив, що не визнає результатів виборів президента Білорусі, які відбулися 9 серпня. Україна поки не висловила чіткої позиції щодо результатів виборів.
- Лукашенко вже вшосте намагається стати президентом Білорусі.