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У ЦВК повідомили, коли чекати інавгурацію Лукашенка

Середа, 19 серпня 2020, 18:09
У ЦВК повідомили, коли чекати інавгурацію Лукашенка

Інавгурацію Олександра Лукашенка, який вважає себе президентом, планують провести протягом двох місяців, дату поки не призначили.

Джерело: Російське агентство ТАСС із посиланням на ЦВК Білорусі

Дослівно коментар ЦВК: "Конкретну дату визначать організатори. Інавгурація пройде не пізніше ніж через два місяці".

Деталі: Згідно з конституцією Білорусі "Присяга приноситься в урочистій обстановці у присутності депутатів Палати представників і членів Ради Республіки, суддів Конституційного, Верховного та Вищого Господарського судів не пізніше двох місяців з дня обрання президента"

Передісторія:

  • 14 серпня на фоні масштабних протестів проти результатів виборів Центрвиборчком Білорусі оголосив остаточні підсумки виборів – у Олександра Лукашенка 80% голосів, у Світлани Тихановської - 10%.
  • У Білорусі одинадцятий день тривають страйки і протести проти результатів виборів.
  • Євросоюз заявив, що не визнає результатів виборів президента Білорусі, які відбулися 9 серпня. Україна поки не висловила чіткої позиції щодо результатів виборів.
  • Лукашенко вже вшосте намагається стати президентом Білорусі.

Теми: ЦВКЛукашенко
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