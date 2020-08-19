У ЦВК повідомили, коли чекати інавгурацію Лукашенка

Інавгурацію Олександра Лукашенка, який вважає себе президентом, планують провести протягом двох місяців, дату поки не призначили.

Джерело: Російське агентство ТАСС із посиланням на ЦВК Білорусі

Дослівно коментар ЦВК: "Конкретну дату визначать організатори. Інавгурація пройде не пізніше ніж через два місяці".

Деталі: Згідно з конституцією Білорусі "Присяга приноситься в урочистій обстановці у присутності депутатів Палати представників і членів Ради Республіки, суддів Конституційного, Верховного та Вищого Господарського судів не пізніше двох місяців з дня обрання президента"

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