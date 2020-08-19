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В ЦИК сообщили, когда ждать инаугурацию Лукашенко

Среда, 19 августа 2020, 18:09

Инаугурацию Александра Лукашенко, который считает себя президентом, планируют провести в течение двух месяцев, дату пока не назначили.

Источник: Российское агентство ТАСС со ссылкой на ЦИК Беларуси

Дословно комментарий ЦИК: "Конкретную дату определят организаторы. Инаугурация пройдет не позднее чем через два месяца".

Детали: Согласно конституции Беларуси "Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, судей Конституционного, Верховного и Высшего Хозяйственного судов не позднее двух месяцев со дня избрания президента"

Предыстория:

  • 14 августа на фоне масштабных протестов против результатов выборов Центризбирком Беларуси объявил окончательные итоги выборов - у Александра Лукашенко 80% голосов, у Светланы Тихановськой - 10%.
  • В Беларуси одиннадцатый день продолжаются забастовки и протесты против результатов выборов.
  • Евросоюз заявил, что не признает результатов выборов президента Беларуси, которые состоялись 9 августа. Украина пока не высказала четкой позиции относительно результатов выборов.
  • Лукашенко уже в шестой раз пытается стать президентом Беларуси.

Темы: ЦИКЛукашенко


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