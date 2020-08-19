Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ЦИК сообщили, когда ждать инаугурацию Лукашенко

Среда, 19 августа 2020, 18:09
В ЦИК сообщили, когда ждать инаугурацию Лукашенко

Инаугурацию Александра Лукашенко, который считает себя президентом, планируют провести в течение двух месяцев, дату пока не назначили.

Источник: Российское агентство ТАСС со ссылкой на ЦИК Беларуси

Дословно комментарий ЦИК: "Конкретную дату определят организаторы. Инаугурация пройдет не позднее чем через два месяца".

Детали: Согласно конституции Беларуси "Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, судей Конституционного, Верховного и Высшего Хозяйственного судов не позднее двух месяцев со дня избрания президента"

Предыстория:

  • 14 августа на фоне масштабных протестов против результатов выборов Центризбирком Беларуси объявил окончательные итоги выборов - у Александра Лукашенко 80% голосов, у Светланы Тихановськой - 10%.
  • В Беларуси одиннадцатый день продолжаются забастовки и протесты против результатов выборов.
  • Евросоюз заявил, что не признает результатов выборов президента Беларуси, которые состоялись 9 августа. Украина пока не высказала четкой позиции относительно результатов выборов.
  • Лукашенко уже в шестой раз пытается стать президентом Беларуси.

Темы: ЦИКЛукашенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
ЦИК
Очевидная неочевидность: как Украина будет избирать парламент X созыва?
ЦИК признала новым нардепом от "Европейской солидарности" Никорак 
ЦИК не признал нардепами следующих в списке ОПЗЖ после Королевской и Волошина
Последние новости
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
Все новости...
Реклама: