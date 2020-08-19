Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Суд визначився із датою підготовчого засідання у справі Шеремета

Середа, 19 серпня 2020, 19:22

Підготовче судове засідання у справі вбивства журналіста Павла Шеремета призначено на вівторок 25 серпня.

Джерело: адвокат Тарас Безпалий у Facebook

Дослівно Безпалий: "25.08.2020 о 13:00 - підготовче судове засідання по справі вбивства Шеремета. Шевченківський райсуд, головуюча - Голуб О. А".

Читайте також: "Я не знаюсь на вибухівці. Я музикант". Андрій Антоненко та його захист відповідають на питання УП

Вбивство Шеремета. Що відбувається зі справою, відкриті питання та відповіді

Робота над помилками і незняті питання. Що означає нова версія слідства у справі Шеремета

Передісторія:

18 серпня підозрюваним у організації вбивства журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку і Юлії Кузьменко вручили обвинувальні акти, адвокати ще однієї підозрюваної Яни Дугар відмовилися його отримувати.

Теми: Справа Шеремета


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відео Лукашенко дав 7 завдань силовикам, щоб "повернути спокійну країну"

ЄС не визнав результати виборів президента Білорусі

Лукашенко пригрозив ЄС і Україні за "розпалювання заворушень"

Рада збереться 25 серпня, щоб підняти "мінімалку" і обговорити великий герб

У Кремлі заявили, що не бачать потреби надавати військову допомогу Білорусі

Лукашенко відповів на критику Заходу

Усі новини...
Справа Шеремета
Стерненко підтвердив, що фігурує у справі Шеремета
Справа Шеремета: захист Антоненка опублікував "докази на спростування обвинувачення"
Антоненка залишили в СІЗО: судді ті ж, які відпустили Кузьменко
Останні новини
19:02
Помер Борис Патон
18:49
Меркель: Лукашенко відмовився говорити зі мною
18:39
В РНБО попередили про загрозу масштабної кібератаки спецслужб РФ на органи держвлади
18:23
У СОТ заявили про рекордне падіння світової торгівлі
18:11
На Донбасі ворог провокував бійців ООС пострілами
18:09
У ЦВК повідомили, коли чекати інавгурацію Лукашенка
17:52
ЄС сподівається на невтручання РФ і відзначив останні заяви Кремля щодо Білорусі
17:42
Закриття міжбанку: гривня різко ослабла до долара
17:39
На Львівщині та Буковині захворіли найбільше працівників судів
17:37
Кабмін хоче розширити програму допомоги з часткового безробіття
Усі новини...