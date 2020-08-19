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Суд визначився із датою підготовчого засідання у справі Шеремета

Середа, 19 серпня 2020, 19:22
Суд визначився із датою підготовчого засідання у справі Шеремета

Підготовче судове засідання у справі вбивства журналіста Павла Шеремета призначено на вівторок 25 серпня.

Джерело: адвокат Тарас Безпалий у Facebook

Дослівно Безпалий: "25.08.2020 о 13:00 - підготовче судове засідання по справі вбивства Шеремета. Шевченківський райсуд, головуюча - Голуб О. А".

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Передісторія:

18 серпня підозрюваним у організації вбивства журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку і Юлії Кузьменко вручили обвинувальні акти, адвокати ще однієї підозрюваної Яни Дугарь відмовилися його отримувати.

Українська правда

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Теми: Справа Шеремета
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