Антоненку і Кузьменко вручили обвинувальні акти, захист Дугар відмовився

Підозрюваним у організації вбивства журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку і Юлії Кузьменко вручили у вівторок обвинувальні акти, адвокати ще однієї підозрюваної Яни Дугар відмовилися його отримувати.

Джерела: адвокат Кузьменко Тарас Безпалий у коментарі УП, адвокат Станіслав Кулик в коментарі УП, адвокат Яни Дугар Віталій Коломієць у Facebook.

Пряма мова Безпалого: "Обвинувальний акт сьогодні о 14:30 отримали. Вручення обвинувального акту – це право прокурора, фактично він зазначає про те, що вже все зібрано, все відкрито, все отримано, мається на увазі, по доказах.

Ми обвинувальний акт, на відміну від адвокатів Яни Дугарь, отримали. Я вважаю, що ми, я і Юлія Кузьменко, готові піти в суд і в судді вже доводити непричетність Юлії Кузьменко до вчинення злочину, до вбивства Павла Шеремета.

Відповідьно, всю тактику захисту будемо реалізовувати під час розгляду справи по суті в Шевченківському районному суді".

Деталі: адвокат Антоненка Кулик також повідомив, що у вівторок його підзахисному вручено обвинувальний акт. Раніше адвокат Яни Дугар Віталій Коломієць написав, що захист відмовився отримувати обвинувальний акт, оскільки не було відкрито всіх оригінальних експертиз та інших матеріалів.

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