Суд определился с датой подготовительного заседания по делу Шеремета

Подготовительное судебное заседание по делу убийства журналиста Павла Шеремета назначено на вторник 25 августа.

Источник: адвокат Тарас Беспалый в Facebook

Дословно Беспалый: "25.08.2020 в 13:00 - подготовительное судебное заседание по делу убийства Шеремета. Шевченковский райсуд, председательствующий судья - Голуб О. А".

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