Суд определился с датой подготовительного заседания по делу Шеремета
Среда, 19 августа 2020, 19:22
Подготовительное судебное заседание по делу убийства журналиста Павла Шеремета назначено на вторник 25 августа.
Источник: адвокат Тарас Беспалый в Facebook
Дословно Беспалый: "25.08.2020 в 13:00 - подготовительное судебное заседание по делу убийства Шеремета. Шевченковский райсуд, председательствующий судья - Голуб О. А".
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Предыстория:
- 18 августа подозреваемым в организации убийства журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлии Кузьменко вручили обвинительные акты, адвокаты еще одной подозреваемой Яны Дугар отказались его получать.