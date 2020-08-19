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Суд определился с датой подготовительного заседания по делу Шеремета

Среда, 19 августа 2020, 19:22
Суд определился с датой подготовительного заседания по делу Шеремета

Подготовительное судебное заседание по делу убийства журналиста Павла Шеремета назначено на вторник 25 августа.

Источник: адвокат Тарас Беспалый в Facebook

Дословно Беспалый: "25.08.2020 в 13:00 - подготовительное судебное заседание по делу убийства Шеремета. Шевченковский райсуд, председательствующий судья - Голуб О. А".

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Предыстория:

  • 18 августа подозреваемым в организации убийства журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко вручили обвинительные акты, адвокаты еще одной подозреваемой Яны Дугарь отказались его получать.

Темы: Дело Шеремета
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