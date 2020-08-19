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Другим фіналістом Ліги чемпіонів стала "Баварія"

Середа, 19 серпня 2020, 23:59

В півфіналі Ліги чемпіонів "Баварія" (Мюнхен) обіграла французький "Ліон" 3:0 і стала другим фіналістом турніру.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: В Лісабоні зіграли другий півфінал Ліги чемпіонів, в якому зустрілися французький "Ліон" і німецька "Баварія". Мюнхенський клуб двічі забив до перерви. Обидва голи на рахунку Гнабрі. На 88-й хвилині Левандовскі закріпив перевагу "Баварії", яка у підсумку перемогла 3:0.

"Баварія" стала другим фіналістом ЛЧ. У вирішальному матчі мюнхенці зіграють з "Парі Сен-Жермен".

Фінал ЛЧ відбудеться 23 серпня у Лісабоні.

Теми: футбол


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