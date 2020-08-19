Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Вторым финалистом Лиги чемпионов стала "Бавария"

Среда, 19 августа 2020, 23:59
Вторым финалистом Лиги чемпионов стала Бавария

В полуфинале Лиги чемпионов "Бавария" (Мюнхен) обыграла французский "Лион" 3:0 и стала вторым финалистом турнира.

Источник: "Укринформ"

Детали: В Лиссабоне сыграли второй полуфинал Лиги чемпионов, в котором встретились французский "Лион" и немецкая "Бавария". Мюнхенский клуб дважды забил до перерыва. Оба гола на счету Гнабри. На 88-й минуте Левандовски закрепил преимущество "Баварии", которая в итоге победила 3:0.

"Бавария" стала вторым финалистом ЛЧ. В решающем матче мюнхенцы сыграют с "Пари Сен-Жермен".

Финал ЛЧ состоится 23 августа в Лиссабоне.

"Украинская правда" в Threads

Темы: футбол
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
футбол
Донецкий "Шахтер" получил нового тренера
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
"Шахтер" уволил тренера, который сделал дончан чемпионами
Последние новости
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
Все новости...
Реклама: