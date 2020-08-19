Вторым финалистом Лиги чемпионов стала "Бавария"

В полуфинале Лиги чемпионов "Бавария" (Мюнхен) обыграла французский "Лион" 3:0 и стала вторым финалистом турнира.

Источник: "Укринформ"

Детали: В Лиссабоне сыграли второй полуфинал Лиги чемпионов, в котором встретились французский "Лион" и немецкая "Бавария". Мюнхенский клуб дважды забил до перерыва. Оба гола на счету Гнабри. На 88-й минуте Левандовски закрепил преимущество "Баварии", которая в итоге победила 3:0.

"Бавария" стала вторым финалистом ЛЧ. В решающем матче мюнхенцы сыграют с "Пари Сен-Жермен".

Финал ЛЧ состоится 23 августа в Лиссабоне.