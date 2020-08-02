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ОБСЄ нарахувала більше 200 порушень за час "тиші" на Донбасі

Неділя, 2 серпня 2020, 01:27
ОБСЄ нарахувала більше 200 порушень за час тиші на Донбасі

З 27 липня до вечора 31 липня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 225 порушень режиму припинення вогню.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ станом на вечір 31 липня

Деталі: У суботу спостерігачі нарахували 9 порушень на Донеччині та 93 – в Луганській області. Хоча добою раніше було лише одне порушення. 

Окрім того, 27 липня у Мар’їнці, підконтрольній Україні, цивільний отримав осколкові поранення.

"СММ зафіксувала озброєння, розміщене з порушення ліній відведення по обидві сторони від лінії зіткнення", – йдеться у звіті. 

Що передувало: Станом на 19:30 27 липня спостерігачі ОБСЄ зафіксували 111 порушень режиму "тиші". 

Нагадаємо:

  • З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи.
  • Проте, за словами головнокомандувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, менш ніж через годину бойовики порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.
  • 26 липня президент Володимир Зеленський та президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі.
  • У зв’язку із введенням режиму повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі заборонили проводити будь-які розвідувальні дії та використовувати літальні апарати. Про всі заборони після розмови двох президентів детально повідомили в Міноборони.

Українська правда
Теми: ДонбасОБСЄ
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