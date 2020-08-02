ОБСЄ нарахувала більше 200 порушень за час "тиші" на Донбасі

З 27 липня до вечора 31 липня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 225 порушень режиму припинення вогню.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ станом на вечір 31 липня

Деталі: У суботу спостерігачі нарахували 9 порушень на Донеччині та 93 – в Луганській області. Хоча добою раніше було лише одне порушення.

Окрім того, 27 липня у Мар’їнці, підконтрольній Україні, цивільний отримав осколкові поранення.

"СММ зафіксувала озброєння, розміщене з порушення ліній відведення по обидві сторони від лінії зіткнення", – йдеться у звіті.

Що передувало: Станом на 19:30 27 липня спостерігачі ОБСЄ зафіксували 111 порушень режиму "тиші".

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