ОБСЄ нарахувала більше 200 порушень за час "тиші" на Донбасі
Неділя, 2 серпня 2020, 01:27
З 27 липня до вечора 31 липня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 225 порушень режиму припинення вогню.
Джерело: звіт СММ ОБСЄ станом на вечір 31 липня
Деталі: У суботу спостерігачі нарахували 9 порушень на Донеччині та 93 – в Луганській області. Хоча добою раніше було лише одне порушення.
Окрім того, 27 липня у Мар’їнці, підконтрольній Україні, цивільний отримав осколкові поранення.
"СММ зафіксувала озброєння, розміщене з порушення ліній відведення по обидві сторони від лінії зіткнення", – йдеться у звіті.
Що передувало: Станом на 19:30 27 липня спостерігачі ОБСЄ зафіксували 111 порушень режиму "тиші".
Нагадаємо:
- З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи.
- Проте, за словами головнокомандувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, менш ніж через годину бойовики порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.
- 26 липня президент Володимир Зеленський та президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі.
- У зв’язку із введенням режиму повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі заборонили проводити будь-які розвідувальні дії та використовувати літальні апарати. Про всі заборони після розмови двох президентів детально повідомили в Міноборони.
Українська правда