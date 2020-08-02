У МЗС розповіли, коли буде відома сума компенсацій за збитий літак МАУ

Сума компенсацій з боку Ірану сім'ям загиблих в авіакатастрофі літака МАУ буде розрахована після остаточних результатів розслідування.

Джерело: заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в ефірі телеканалу "Україна 24" за підсумками першого етапу перемовин з Іраном

Пряма мова: "М'яч зараз знаходиться на іранській стороні, всіх цікавить обсяг компенсацій.

Хочу ще раз підкреслити, що компенсації будуть розраховуватися виключно після того, як українська сторона отримає повну інформацію про обставини інциденту, притягнення винних до відповідальності та вибачень іранської сторони".

Деталі: Єнін додав, що українська сторона наполягатиме на максимальній сумі компенсацій.

Що передувало: 30 липня у Києві відбувся перший раунд переговорів з іранською стороною, які глава МЗС Дмитро Кулеба охарактеризував як конструктивні. Він заявив, що надалі відбуватимуться консультації за участі слідчих, технічних експертів та юристів, за підсумками яких буде визначено суми збитків для виплати компенсацій.

У МЗС повідомили, що Іран готовий провести наступний раунд переговорів щодо збиття літака МАУ та виплати компенсацій у жовтні в Тегерані.

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