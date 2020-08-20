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Віцеканцлер Німеччини: Лукашенко втратив всіляку легітимність і повинен піти у відставку

Четвер, 20 серпня 2020, 04:45
Фото: Михаил Климентьев

Віцеканцлер Німеччини і кандидат у канцлери від соціал-демократів Олаф Шольц вважає, що перший президент Білорусі Олександр Лукашенко втратив легітимність.

Джерело: Шольц, який в уряді Німеччини також обіймає посаду міністра фінансів, в інтерв'ю виданню Funke Mediengruppe

Пряма мова: "Нинішній правитель Лукашенко втратив всіляку легітимність і повинен піти у відставку. Ми повинні активно підтримувати процес самостійного звільнення громадян Білорусі. При цьому не йдеться про створення нових сфер впливу".

Що передувало:

  • У Білорусі вже 12-й день поспіль тривать масштабні акції і страйки на підприємствах. 
  • Координаційна рада білоруської опозиції виступає за проведення перевиборів і мирну передачу влади.
  • Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, назвав створення опозицією координаційної ради спробою захоплення влади в країні.  

Теми: ЛукашенкоБілорусьвибори


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