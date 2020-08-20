Віцеканцлер Німеччини: Лукашенко втратив всіляку легітимність і повинен піти у відставку

Віцеканцлер Німеччини і кандидат у канцлери від соціал-демократів Олаф Шольц вважає, що перший президент Білорусі Олександр Лукашенко втратив легітимність.

Джерело: Шольц, який в уряді Німеччини також обіймає посаду міністра фінансів, в інтерв'ю виданню Funke Mediengruppe

Пряма мова: "Нинішній правитель Лукашенко втратив всіляку легітимність і повинен піти у відставку. Ми повинні активно підтримувати процес самостійного звільнення громадян Білорусі. При цьому не йдеться про створення нових сфер впливу".

Що передувало: