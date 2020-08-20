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Вице-канцлер Германии: Лукашенко потерял всякую легитимность и должен уйти в отставку

Четверг, 20 августа 2020, 04:45
Вице-канцлер Германии: Лукашенко потерял всякую легитимность и должен уйти в отставку
Фото: Михаил Климентьев

Вице-канцлер Германии и кандидат в канцлеры от социал-демократов Олаф Шольц считает, что первый президент Беларуси Александр Лукашенко потерял легитимность.

Источник: Шольц, который в правительстве Германии также занимает должность министра финансов, в интервью изданию Funke Mediengruppe.

Прямая речь: "Нынешний правитель Лукашенко потерял всякую легитимность и должен уйти в отставку. Мы должны активно поддерживать процесс самостоятельного освобождения граждан Беларуси. При этом речь не идет о создании новых сфер влияния".

Что предшествовало:

  • В Беларуси уже 12-й день подряд продолжаются масштабные акции и забастовки на предприятиях.
  • Координационный совет белорусской оппозиции выступает за проведение перевыборов и мирную передачу власти.
  • Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, назвал создание оппозицией координационного совета попыткой захвата власти в стране.

Темы: ЛукашенкоБеларусьвиборы
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