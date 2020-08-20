Вице-канцлер Германии: Лукашенко потерял всякую легитимность и должен уйти в отставку

Вице-канцлер Германии и кандидат в канцлеры от социал-демократов Олаф Шольц считает, что первый президент Беларуси Александр Лукашенко потерял легитимность.

Источник: Шольц, который в правительстве Германии также занимает должность министра финансов, в интервью изданию Funke Mediengruppe.

Прямая речь: "Нынешний правитель Лукашенко потерял всякую легитимность и должен уйти в отставку. Мы должны активно поддерживать процесс самостоятельного освобождения граждан Беларуси. При этом речь не идет о создании новых сфер влияния".

Что предшествовало: