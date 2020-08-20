Вице-канцлер Германии: Лукашенко потерял всякую легитимность и должен уйти в отставку
Четверг, 20 августа 2020, 04:45
Вице-канцлер Германии и кандидат в канцлеры от социал-демократов Олаф Шольц считает, что первый президент Беларуси Александр Лукашенко потерял легитимность.
Источник: Шольц, который в правительстве Германии также занимает должность министра финансов, в интервью изданию Funke Mediengruppe.
Прямая речь: "Нынешний правитель Лукашенко потерял всякую легитимность и должен уйти в отставку. Мы должны активно поддерживать процесс самостоятельного освобождения граждан Беларуси. При этом речь не идет о создании новых сфер влияния".
Что предшествовало:
- В Беларуси уже 12-й день подряд продолжаются масштабные акции и забастовки на предприятиях.
- Координационный совет белорусской оппозиции выступает за проведение перевыборов и мирную передачу власти.
- Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, назвал создание оппозицией координационного совета попыткой захвата власти в стране.