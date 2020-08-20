За даними російських ЗМІ, лікарі поставили попередній діагноз російському опозиціонеру Олексію Навальному – отруєння невстановленим психодиcлептиком. Водночас у лікарні не можуть підтвердити, що в нього отруєння.

Джерело: "Інтерфакс" із посиланням на джерело в медичних колах, заступник головного лікаря ЛШМД-1 Омська, трансляція у Twitter Кіри Ярмиш, джерело ТАСС у правоохоронних органах

Пряма мова співрозмовника агентства: "Попередній діагноз: гостре отруєння невстановленим психодиcлептиком (психодиcлептики – речовини, здатні викликати галюцинації)".

Деталі: При цьому прессекретар Навального Кіра Ярмиш повідомила "Інтерфаксу", що офіційно діагноз близьким опозиціонера ще не був повідомлений, а результати аналізів, за словами лікаря, ще не готові.

В даний час Навальний перебуває в реанімації в ЛШМД-1 Омська, він у важкому стані, в комі. Соратники написали заяву в поліцію і в СКР.

МОЗ Омської області раніше підтвердив госпіталізацію Навального після того, як рейс із Томська, яким він летів до Москви, вимушено сів в Омську.

У той же час, заступник головлікаря лікарні в коментарі журналістам повідомив, що поки не можна стверджувати, що причиною стану Навального є отруєння.

Пряма мова: "Немає ніякої впевненості на сьогоднішній день, що причиною його стану є отруєння. Звичайно, отруєння розглядається як одна з можливих причин погіршення стану, але крім цього, може бути ряд станів, які виникли гостро і привели до такої ж клініки. Ми працюємо над усіма".

Выступление представителя больницы pic.twitter.com/s9vfS0cSDq — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

"Стан його важкий, перебуває на апараті штучної вентиляції легень, але стан його стабільний".

"В даний час є кілька діагнозів, які виключаються, підтверджуються або перебувають у процесі уточнення. Проводиться ряд лікувально-діагностичних заходів, лабораторних, інструментальних досліджень, консультацій лікарів суміжних спеціальностей".

Деталі: Лікар зазначив, що протягом дня діагноз буде точно визначено, але симптоматичне лікування проводиться вже зараз.

Він також нагадав, що закон забороняє розголошувати будь-яку інформацію про діагноз і лікування пацієнта без його згоди.

Разом з тим, як повідомило агентству ТАСС джерело у правоохоронних органах, версія про навмисне отруєння Навального поки не розглядається.

Пряма мова джерела: "Поки ця версія не розглядається. Не виключено, що він щось випив або прийняв вчора сам".

Що передувало: У четвер зранку прессекретар Навального повідомила, що він потрапив до реанімації з отруєнням, його підключили до апарату штучної вентиляції легень. Ярмиш припускає, що політика отруїли чимось, підмішаним у чай.

Згодом вона повідомила, що Навальний перебуває в комі у важкому стані.