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Навального отруїли невстановленим психодиcлептиком – росЗМІ

Четвер, 20 серпня 2020, 10:23

Лікарі поставили попередній діагноз російському опозиціонеру Олексію Навальному, який потрапив до реанімації – отруєння невстановленим психодиcлептиком.

Джерело: "Інтерфакс" із посиланням на джерело в медичних колах

Пряма мова співрозмовника: "Попередній діагноз: гостре отруєння невстановленим психодиcлептиком (психодиcлептики – речовини, здатні викликати галюцинації)".

Деталі: При цьому прессекретар Навального Кіра Ярмиш повідомила "Інтерфаксу", що офіційно діагноз близьким опозиціонера ще не був повідомлений, а результати аналізів, за словами лікаря, ще не готові.

В даний час Навальний перебуває в реанімації в ЛШМД-1 Омська, він у важкому стані, в комі. Соратники написали заяву в поліцію і в СКР.

МОЗ Омської області раніше підтвердив госпіталізацію Навального після того, як рейс із Томська, яким він летів до Москви, вимушено сів в Омську.

У пресслужбі регіонального МОЗ "Інтерфакс-Сибір" повідомили, що всі профільні фахівці залучені для лікування Навального.

Пряма мова співрозмовника: "Є ряд діагнозів, з якими працюють фахівці, які підтверджуються або виключаються. Залучені фахівці всіх профілів. Стан пацієнта важкий".

Що передувало: У четвер зранку прессекретар Навального повідомила, що він потрапив до реанімації з отруєнням, його підключили до апарату штучної вентиляції легень. Ярмиш припускає, що політика отруїли чимось, підмішаним у чай.

Згодом вона повідомила, що Навальний перебуває в комі у важкому стані. 

Українська правда
Теми: Росія


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