Врачи поставили предварительный диагноз попавшему в реанимацию российскому оппозиционеру Алексею Навальному – отравление неустановленным психодиcлептиком.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на источник в медицинских кругах

Прямая речь собеседника: "Предварительный диагноз: острое отравление неустановленным психодиcлептиком (психодиcлептики – вещества, способные вызывать галлюцинации)".

Детали: При этом пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила "Интерфаксу", что официально диагноз близким оппозиционера ещё не был сообщен, а результаты анализов, по словам врача, ещё не готовы.

В настоящее время Навальный находится в реанимации в БСМП-1 Омска, он в тяжелом состоянии, в коме. Соратники написали заявление в полицию и в СКР.

Минздрав Омской области ранее подтвердил госпитализацию Навального после того, как рейс из Томска, которым он летел в Москву, вынужденно сел в Омске.

В пресс-службе регионального Минздрава "Интерфакс-Сибирь" сообщили, что все профильные специалисты привлечены для лечения Навального.

Прямая речь собеседника: "Есть ряд диагнозов, с которыми работают специалисты, которые подтверждаются или исключаются. Привлечены специалисты всех профилей. Состояние пациента тяжелое".

Что предшествовало: В четверг утром пресс-секретарь Навального сообщила, что он попал в реанимацию с отравлением, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ярмыш предполагает, что политика отравили чем-то, подмешанным в чай.

Позже она сообщила, что Навальный находится в коме в тяжелом состоянии.