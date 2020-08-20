По данным российских СМИ, врачи поставили предварительный диагноз российскому оппозиционеру Алексею Навальному - отравление неустановленным психодиcлептиком. В то же время в больнице не могут подтвердить, что у него отравление.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на источник в медицинских кругах, заместитель главврача БСМП-1 Омска, видео с Twitter Киры Ярмыш, источник ТАСС в правоохранительных органах

Прямая речь собеседника: "Предварительный диагноз: острое отравление неустановленным психодиcлептиком (психодиcлептики – вещества, способные вызывать галлюцинации)".

Детали: При этом пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила "Интерфаксу", что официально диагноз близким оппозиционера ещё не был сообщен, а результаты анализов, по словам врача, ещё не готовы.

В настоящее время Навальный находится в реанимации в БСМП-1 Омска, он в тяжелом состоянии, в коме. Соратники написали заявление в полицию и в СКР.

Минздрав Омской области ранее подтвердил госпитализацию Навального после того, как рейс из Томска, которым он летел в Москву, вынужденно сел в Омске.

В то же время, заместитель главврача больницы в комментарии журналистам сообщил, что пока нельзя утверждать, что причиной состояния Навального является отравление.

Прямая речь: "Нет никакой уверенности на сегодняшний день, что причиной его состояния является отравление. Естественно, отравление рассматривается как одна из возможных причин ухудшения состояния, но кроме этого, может быть ряд состояний, которые возникли остро и привели к такой же клинике. Мы работаем над всеми".

Выступление представителя больницы pic.twitter.com/s9vfS0cSDq — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

"Состояние его тяжелое, находится на аппарате искусственной вентиляции легких, но состояние его стабильное".

"В настоящее время есть несколько диагнозов, которые исключаются, подтверждаются или находятся в процессе уточнения. Проводится ряд лечебно-диагностических мероприятий, лабораторных, инструментальных исследований, консультаций врачей смежных специальностей".

Детали: Врач отметил, что в течение дня диагноз будет точно определен, но симптоматическое лечение проводится уже сейчас.

Он также напомнил, что закон запрещает разглашать любую информацию о диагнозе и лечении пациента без его согласия.

В то же время, как сообщил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах, версия об умышленном отравлении Навального пока не рассматривается.

Прямая речь источника: "Пока эта версия не рассматривается. Не исключено, что он что-то выпил или принял вчера сам".

Что предшествовало: В четверг утром пресс-секретарь Навального сообщила, что он попал в реанимацию с отравлением, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ярмыш предполагает, что политика отравили чем-то, подмешанным в чай.

Позже она сообщила, что Навальный находится в коме в тяжелом состоянии.