ФСБ заявляє, що спецслужби України намагалися викрасти в РФ одного з лідерів сепаратистів

Федеральна служба безпеки Росії стверджує, що запобігла спробі спецслужб України викрасти на території РФ "громадянина Російської Федерації, одного з лідерів народного ополчення Донбасу, який брав активну участь у бойових діях проти ЗСУ".

Джерело: пресслужба ФСБ РФ

Деталі: ФСБ заявляє, що розкрила і попередила "акцію спецслужб України з викрадення на території Росії і насильницького переміщення на Україну" бойовика.

ГСУ СК Росії по Москві порушило кримінальну справу за ч. 3 ст. 30 п. "А" ч. 3 ст. 126 КК Росії (замах на викрадення людини групою осіб, вчинений організованою групою).

Затримано 7 росіян, якими нібито керували двоє громадян України. Оперативно-розшукові заходи та слідчі дії тривають.

Дослівно ФСБ: "Безпосередньо при спробі викрадення затримано громадян Росії – Макаров Т.Б., Міщенко М.С., Капкаєва О.Д., Кормич А.М., Пизін М.Ю., Мороз О.О., Долгов В.В .

Організатором і координатором проведення акції виступили громадяни України Андрій Байдала та Ігор Міщенко.

Байдала і Міщенко діяли за завданням і під загальним керівництвом голови ДКР СБУ А. Руснака і керівника 5 Управління ДКР СБУ – А. Поклада. Так, у складі зазначеного Управління функціонує 4 відділу, який безпосередньо веде роботу з ОЗУ на території Росії.

Для створення алібі фігурантам спецслужби України заздалегідь розповсюдили в ЗМІ повідомлення про "затримання Байдали за незаконне зберігання зброї".

У свою чергу Байдалою та Міщенком були сформовані дві групи захоплення з членів російської кримінальної структури для безпосереднього (насильницького) викрадення росгромадянина. Байдала і Міщенко пообіцяли групі Макарова грошову винагороду в розмірі 200 тисяч доларів США і виплатили аванс – 50 тисяч доларів.

При цьому нібито "затриманий" на Україні Байдала дистанційно здійснював безпосереднє особисте керівництво обома групами в режимі реального часу.

Організатором каналу нелегального насильницького переміщення був громадянин Росії Мороз О.О.

Крім того, в ході слідчо-оперативних дій встановлено, що група Макарова-Пизіна залучалася українськими спецслужбами через зазначених Байдалу і Міщенка для підготовки ще кількох злочинів, також пов'язаних із підготовкою до викрадення і вбивства громадян Росії.

За вказівкою української спецслужб члени ОЗГ вели спостереження за конкретними адресами в регіонах Росії, для виконання низки завдань виїжджали на територію ДНР".

Інші подробиці: ФСБ посилається на бойовиків ОРДО в тому, що Байдала є позаштатним співробітником СБУ і Головного управління розвідки Міністерства оборони України, а також довіреною особою 5 Управління Департаменту контррозвідки СБУ під псевдонімом "Швед".

На окупованій частині Донеччини, як стверджують в РФ, "Байдала проходить у низці кримінальних справ як організатор скоєних і попереджених терактів в Донецьку, в т.ч. вбивства А. Захарченко".

Цьому передувало: В останні дні розгорівся скандал через інформацію про те, що спецслужби України нібито готували затримання 28 бойовиків, які воювали на Донбасі, – але через витік інформації з Офісу президента операція зірвалася і "вагнерівців" затримали в Білорусі.

Російських найманців нібито хотіли використати для обміну на політв'язнів Кремля чи полонених бойовиків.