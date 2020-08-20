Федеральная служба безопасности России утверждает, что пресекла попытку спецслужб Украины похитить на территории РФ "гражданина Российской Федерации, одного из лидеров народного ополчения Донбасса, принимавшего активное участие в боевых действиях против ВСУ".

Источник: пресс-служба ФСБ РФ

Детали: ФСБ заявляет, что вскрыла и пресекла "акцию спецслужб Украины по похищению на территории России и насильственному перемещению на Украину" боевика.

ГСУ СК России по Москве возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 3 ст. 126 УК России (покушение на похищение человека группой лиц, совершенное организованной группой).

Задержаны 7 россиян, которыми якобы руководили двое граждан Украины. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Дословно: "Непосредственно при попытке похищения задержаны граждане России – Макаров Т.Б., Мищенко М.С., Капкаева О.Д., Кормич А.М., Пызин М.Ю., Мороз Е.А, Долгов В.В.

Организатором и координатором проведения акции выступили граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко.

Байдала известен органам безопасности и компетентным органам ДНР как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, а также доверенное лицо 5 Управления Департамента контрразведки СБУ под псевдонимом "Швед". В ДНР Байдала проходит по ряду уголовных дел как организатор совершенных и предотвращенных терактов в Донецке, в т.ч. убийства А.Захарченко.

Байдала и Мищенко действовали по заданию и под общим руководством главы ДКР СБУ А. Руснака и руководителя 5 Управления ДКР СБУ – А. Поклада. Так, в составе указанного Управления функционирует 4 отдел, непосредственно ведущий работу с ОПГ на территории России.

Для создания алиби фигурантам спецслужбы Украины заранее распространили в СМИ сообщение о "задержании Байдалы за незаконное хранение оружия".

В свою очередь Байдала и Мищенко были сформированы две группы захвата из членов российской криминальной структуры для непосредственного (насильственного) похищения росгражданина. Байдала и Мищенко пообещали группе Макарова денежное вознаграждение в размере 200 тысяч долларов США и выплатили аванс – 50 тысяч долларов.

При этом якобы "задержанный" на Украине Байдала дистанционно осуществлял непосредственное личное руководство обеими группами в режиме реального времени.

Организатором канала нелегального насильственного перемещения являлся гражданин России Мороз Е.А.

Кроме того, в ходе следственно-оперативных действий установлено, что группа Макарова-Пызина привлекалась украинскими спецслужбами через указанных Байдалу и Мищенко для подготовки еще нескольких преступлений, также связанных с подготовкой к похищению и убийству граждан России.

По указанию украинских спецслужб члены ОПГ вели наблюдение за конкретными адресами в регионах России, для выполнения ряда заданий выезжали на территорию ДНР".

Этому предшествовало: В последние дни разгорелся скандал из-за информации о том, что спецслужбы Украины якобы готовили задержание 28 боевиков, воевавших на Донбассе, – но из-за утечки информации из Офиса президента операция сорвалась и "вагнеровецв" задержали в Беларуси.