ФСБ заявляет, что спецслужбы Украины пытались похитить россиянина, воевавшего на Донбассе
Федеральная служба безопасности России утверждает, что пресекла попытку спецслужб Украины похитить на территории РФ "гражданина Российской Федерации, одного из лидеров народного ополчения Донбасса, принимавшего активное участие в боевых действиях против ВСУ".
Источник: пресс-служба ФСБ РФ
Детали: ФСБ заявляет, что вскрыла и пресекла "акцию спецслужб Украины по похищению на территории России и насильственному перемещению на Украину" боевика.
ГСУ СК России по Москве возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 3 ст. 126 УК России (покушение на похищение человека группой лиц, совершенное организованной группой).
Задержаны 7 россиян, которыми якобы руководили двое граждан Украины. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
Дословно: "Непосредственно при попытке похищения задержаны граждане России – Макаров Т.Б., Мищенко М.С., Капкаева О.Д., Кормич А.М., Пызин М.Ю., Мороз Е.А, Долгов В.В.
Организатором и координатором проведения акции выступили граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко.
Байдала известен органам безопасности и компетентным органам ДНР как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, а также доверенное лицо 5 Управления Департамента контрразведки СБУ под псевдонимом "Швед". В ДНР Байдала проходит по ряду уголовных дел как организатор совершенных и предотвращенных терактов в Донецке, в т.ч. убийства А.Захарченко.
Байдала и Мищенко действовали по заданию и под общим руководством главы ДКР СБУ А. Руснака и руководителя 5 Управления ДКР СБУ – А. Поклада. Так, в составе указанного Управления функционирует 4 отдел, непосредственно ведущий работу с ОПГ на территории России.
Для создания алиби фигурантам спецслужбы Украины заранее распространили в СМИ сообщение о "задержании Байдалы за незаконное хранение оружия".
В свою очередь Байдала и Мищенко были сформированы две группы захвата из членов российской криминальной структуры для непосредственного (насильственного) похищения росгражданина. Байдала и Мищенко пообещали группе Макарова денежное вознаграждение в размере 200 тысяч долларов США и выплатили аванс – 50 тысяч долларов.
При этом якобы "задержанный" на Украине Байдала дистанционно осуществлял непосредственное личное руководство обеими группами в режиме реального времени.
Организатором канала нелегального насильственного перемещения являлся гражданин России Мороз Е.А.
Кроме того, в ходе следственно-оперативных действий установлено, что группа Макарова-Пызина привлекалась украинскими спецслужбами через указанных Байдалу и Мищенко для подготовки еще нескольких преступлений, также связанных с подготовкой к похищению и убийству граждан России.
По указанию украинских спецслужб члены ОПГ вели наблюдение за конкретными адресами в регионах России, для выполнения ряда заданий выезжали на территорию ДНР".
Этому предшествовало: В последние дни разгорелся скандал из-за информации о том, что спецслужбы Украины якобы готовили задержание 28 боевиков, воевавших на Донбассе, – но из-за утечки информации из Офиса президента операция сорвалась и "вагнеровецв" задержали в Беларуси.